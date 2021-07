Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançou o iOS 14.7. É uma pequena atualização, mas com alguns recursos interessantes. Aqui está o que você precisa saber.

A atualização mais recente da Apple chamada "ponto" para o sistema operacional do iPhone é o iOS 14.7. Lançado em 19 de julho de 2021, é uma atualização incremental, portanto não é um dos principais lançamentos geralmente lançados no outono junto com o iPhone mais recente. No entanto, é uma atualização notável, pois não traz apenas correções de bugs.

A atualização do iOS 14.7 pode ser baixada pelo ar gratuitamente em todos os dispositivos qualificados. Para acessar o novo software, vá para Configurações> Geral> Atualização de software.

Aqui está uma olhada nos principais recursos incluídos no iOS 14.7 ...

A Apple lançou recentemente o MagSafe Battery Pack , que funciona com o iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

A atualização do iOS 14.7 adiciona suporte para o pacote de bateria ‌MagSafe para que a série mais recente do iPhone possa usá-lo. Como parte desse suporte adicionado, você pode visualizar o nível de carga do ‌MagSafe Battery Pack‌ através do widget Baterias na tela inicial ou através da Visualização Hoje em seu iPhone.

A Apple anunciou o compartilhamento da família de cartões Apple em abril e adicionou suporte para o recurso em uma atualização do iOS 14.6. A atualização do iOS 14.7 expande essa funcionalidade, adicionando suporte para mesclar dois cartões Apple. Isso significa que dois proprietários atuais do Apple Card que desejam compartilhar uma única conta ‌Apple Card‌ agora podem mesclar suas contas. Isso resulta em um limite de crédito compartilhado mais alto, além de os proprietários poderem compartilhar a APR mais baixa das duas contas.

Para iniciar o processo de fusão da conta, vá para o aplicativo Wallet.

Com o iOS 14.7, agora existe um recurso HomePod Timer Management. Esta opção permite gerenciar temporizadores no HomePod por meio do aplicativo Home.

A Apple expandiu as informações de qualidade do ar nos aplicativos de clima e mapas para o Canadá, França, Itália, Holanda, Coréia do Sul e Espanha.

A biblioteca de Podcasts no aplicativo Podcasts agora permite que os usuários vejam todos os programas ou apenas programas acompanhados.

Existem, é claro, várias correções de bugs na atualização do iOS 14.7. Aqui estão as notas de lançamento da Apple:

Foi corrigido um problema que poderia fazer com que a reprodução de áudio sem perdas do Dolby Atmos e do Apple Music parasse inesperadamente.

A mensagem de serviço da bateria que pode ter desaparecido após a reinicialização em alguns modelos do iPhone 11 é restaurada.

Foi corrigido um bug que fazia com que os displays Braille mostrassem informações inválidas ao compor mensagens de e-mail.

Um bug que poderia fazer com que a opção do menu compartilhar lista de reprodução desaparecesse no ‌Apple Music‌ foi corrigido.