O iPhone finalmente terá uma tela sempre ativa este ano

(Pocket-lint) - O iPhone 13 (ou 12 S, dependendo de como vai acabar sendo chamado) parece que definitivamente terá um novo recurso tão esperado - um sempre em exibição.

Já escrevemos sobre telas sempre ativas chegando ao iPhone antes, mas elas nunca apareceram. Presumivelmente, isso se deve às implicações para a duração da bateria ou talvez a Apple não esteja satisfeita o suficiente com a implementação.

No entanto, agora parece estar chegando ao novo telefone de acordo com o observador de longa data da Apple, Mark Gurman da Bloomberg. Gurman também menciona outras adições muito comentadas em seus últimos escritos, incluindo um entalhe menor, gravação de vídeo aprimorada e uma tela de taxa de atualização de 120Hz. Gurman fez as previsões em seu boletim informativo Always On.

O telefone também terá um processador / plataforma A15 mais rápido, diz Gurman, embora esse esteja firmemente na caixa marcada "bem, é claro, isso vai acontecer".

O mais recente rumor de exibição sempre ativa segue menções anteriores de iPhones usando telas LTPO (óxido policristalino de baixa temperatura), assim como o Apple Watch faz.

Esperamos que a série iPhone 13 seja revelada no início de setembro e que haja três ou quatro dispositivos na faixa. O júri ainda não decidiu se o iPhone 12 mini terá um sucessor após relatórios anteriores de números mistos de vendas.