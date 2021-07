Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançou um novo acessório MagSafe para a série 12 do iPhone. Chamado de MagSafe Battery Pack , ele se conecta ao seu telefone por meio de ímãs embutidos.

Tenha em mente que este não é o primeiro case de bateria da Apple - apenas o primeiro MagSafe. E também não vem com nenhum outro recurso especial. Por exemplo, os estojos da bateria do iPhone 11 tinham um botão de atalho da câmera física. Ainda assim, o novo funciona como o carregador sem fio MagSafe, então você pode usá-lo para recarregar seus AirPods ou outros dispositivos que suportam carregamento sem fio Qi.

De acordo com a Apple, o MagSafe Battery Pack carrega dispositivos com até 5W de potência, então não é exatamente a opção mais rápida. Também requer iOS 14.7 - uma atualização de software que não está disponível. No entanto, o site da Apple está revelando prazos de entrega para a bateria entre 22 de julho e 27 de julho de 2021, então talvez a atualização chegue antes da janela de entrega.

O pacote de bateria MagSafe custa US $ 99 nos EUA. Você pode solicitar um agora mesmo no site da Apple . Ele também funciona com todos os quatro iPhones da última linha da Apple: iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

A Apple também vende uma carteira MagSafe que pode ser conectada magneticamente na parte de trás do seu iPhone 12. Para obter mais acessórios MagSafe, consulte nosso guia: