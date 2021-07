Como usar o Control Center no iPhone para nomear rapidamente uma música

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Adoramos um truque do iPhone aqui no Pocket-lint, especialmente as dicas menos óbvias de que quando você as aprende, você quase sente que ganhou algum conhecimento secreto que poucas outras pessoas têm.

Cobrimos vários no passado, desde os mais inteligentes, como transformar o logotipo da Apple na parte de trás do seu iPhone em um botão adicional , até os mais úteis, como assinar e escanear um documento no seu iPhone . Também há muitos recursos em nosso recurso de dicas e truques do iPhone .

Aqui, procuramos encontrar rapidamente o nome de uma música que você ouviu. Lembra do aplicativo Shazam, que você abria quando uma música de que gostava tocava, tocava para ouvir e a música era revelada? Bem, caso você não saiba, a Apple comprou o Shazam em 2018 e seu software agora está integrado ao iOS.

Veja como encontrar rapidamente o nome de uma música usando o Control Center no iPhone.

É possível adicionar o Shazam ao Centro de Controle como um atalho. Isso significa que quando você ouve uma música de que gosta, seja no rádio, durante um filme ou programa de TV, ou em um clube ou bar, você pode abrir o Control Center, tocar no atalho do Shazam e a música será revelada no topo de sua tela. Não há necessidade de abrir aplicativos adicionais. É apenas um deslizar, um toque.

Siga as etapas abaixo para configurá-lo:

Abra as configurações no seu iPhone Toque na Central de controle Role para baixo até Reconhecimento de música Toque no "+" ao lado de Reconhecimento de música Use as três linhas à direita para mover o Reconhecimento de Música para uma posição mais proeminente no Centro de Controle se desejar Quando tocar uma música que você deseja identificar, abra o Control Center (deslize de cima para baixo nos modelos de Face ID, deslize de baixo para cima nos modelos de Touch ID) Toque no ícone de reconhecimento de música, que é identificado com o logotipo do Shazam O nome da música / melodia aparecerá no topo do seu visor