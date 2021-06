Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está lançando os primeiros betas públicos do iOS 15 e iPadOS 15 . Isso significa que os testadores beta públicos, ou qualquer não desenvolvedor, podem baixar e experimentar as novas atualizações em seu iPhone e iPad.

Para obter a versão beta das próximas atualizações do sistema operacional da Apple em execução em seus dispositivos, você precisa se inscrever no programa de teste beta da Apple. A adesão é gratuita. Em seguida, você precisa instalar o certificado adequado do site beta público da Apple e, em seguida, obter as atualizações pelo ar.

Se você já ingressou no programa beta gratuito da Apple anteriormente, precisará se inscrever novamente para essas versões mais recentes. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Apple

Com o programa beta público da Apple, você pode baixar e instalar o iOS 15 no seu iPhone ou iPadOS 15 no seu iPad. Este vídeo do Pocket-lint explica como obter a versão beta pública do iOS 14 do ano passado em seu iPhone. É exatamente o mesmo processo para iOS 15 e iPadOS 15. Mas, para tornar as coisas mais fáceis, também detalhamos as etapas abaixo.

Faça backup do seu dispositivo (consulte esta página de suporte da Apple ). Visite o site do programa Apple Beta e clique no botão de inscrição. Faça login com seu login de ID Apple. A partir daí, leia e aceite o contrato da Apple. No seu iPhone ou iPad, visite beta.apple.com/profile. Faça login com seu login de ID Apple. Baixe o perfil de configuração beta. (Siga as etapas na tela.) Você precisará tocar na guia iOS ou PadOS> Baixar Perfil> Instalar.

Pode ser necessário inserir sua senha e tocar em Reiniciar para reinicializar o dispositivo. Depois de fazer o download, vá para Geral> Atualização de software no aplicativo Configurações do seu dispositivo. Aguarde até que o prompt beta público do iOS / iPadOS 15 apareça. Toque no prompt para baixar e instalar o beta em seu dispositivo.

A Apple vai semear vários desenvolvedores e betas públicos do iOS 15 e iPadOS 15 durante o verão - que você poderá baixar pelo ar. Espere que as versões finais das atualizações de software sejam lançadas oficialmente para todos os modelos de iPhone e iPad com suporte neste outono, provavelmente após a estreia da próxima série de iPhone. As versões finais também serão gratuitas e podem ser baixadas pelo ar por meio do aplicativo Configurações do seu dispositivo - nenhum programa beta da Apple é necessário.

Escrito por Maggie Tillman.