Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple deve anunciar os modelos do iPhone 13 - ou iPhone 12S - em setembro, mas já houve uma série de rumores prevendo o que os aparelhos podem trazer com eles.

O último relatório vem do analista da Apple, Ming-Chi Kuo ( via 9to5Mac ), que afirmou que os modelos do iPhone 13 Pro virão com uma lente de câmera ultra grande angular atualizada com autofoco.

Kuo mencionou anteriormente a lente ultra grande angular aprimorada, mas a adição de autofoco significa que os usuários seriam capazes de escolher onde querem focar, como você pode fazer com as lentes principais e teleobjetivas nos modelos Pro atuais . Ele também afirmou que a lente apresentaria seis elementos em vez de cinco, o que deveria significar melhores resultados.

A nota de Kuo menciona apenas a lente ultra grande angular aprimorada para os modelos do iPhone 13 Pro para 2021, embora ele diga que as atualizações devem chegar a todos os modelos em 2022.

Outros rumores em torno dos modelos do iPhone 13 disseram que o design seria semelhante ao dos modelos do iPhone 12 - o que faz sentido dado que os modelos do iPhone 12 tiveram uma grande mudança de design em relação aos modelos do iPhone 11 com bordas mais quadradas.

Acredita-se que o entalhe possa reduzir em tamanho para os modelos 2021, e também se fala em uma taxa de atualização de 1 20 Hz para as telas dos modelos iPhone 13 Pro.

Escrito por Britta O'Boyle.