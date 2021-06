A Apple poderia lançar um iPhone de 6,7 polegadas por menos de US $ 900 em 2022?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple poderia lançar um iPhone maior e mais barato em 2022 se o último relatório do analista for acreditado.

De acordo com o analista da Apple, Ming-Chi Kuo, em uma recente nota de investidor ( via 9to5Mac ), a empresa de Cupertino lançará dois aparelhos de 6,1 polegadas e 6,7 polegadas, ao lado de dois modelos de ponta.

Isso pode significar que podemos ver uma linha chamada algo como o iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Max em 2022, que apoiaria as previsões anteriores de Kuo de que a Apple abandonaria o modelo mini do iPhone lançado com a série iPhone 12 .

Kuo também disse na nota para o investidor que os modelos de 2022 do iPhone podem oferecer suporte para sensores de impressão digital sob exibição , junto com uma câmera ultra grande angular de 48 megapixels, mas ele também disse "o preço mais baixo de todos os tempos para um grande (6,7") Iphone".

O analista acredita que o iPhone de 6,7 polegadas de baixo custo custaria menos de US $ 900. Dado que o iPhone 12 Pro Max começa em US $ 1099, isso seria ótimo para aqueles que procuram um iPhone maior, mas sem o custo mais alto em comparação com as alternativas padrão atuais de 6,1 polegadas ou 5,4 polegadas.

Kuo não mencionou nenhuma previsão a respeito do design dos modelos do iPhone 14, embora no passado ele tenha afirmado que a Apple poderia mudar para o buraco perfurado que empresas de design de câmeras frontais como a Samsung oferecem em seus carros-chefe.

Ainda estamos muito longe dos iPhones de 2022, com os iPhones de 2021 tendo que ser lançados primeiro, então muitos podem mudar entre agora e então. Você pode ler tudo sobre o que é esperado do iPhone 13 em nosso recurso separado .

Escrito por Britta O'Boyle.