Não haverá iPhone 13 mini, relatório de reclamações

(Pocket-lint) - A Apple está se concentrando em apenas três aparelhos para setembro de 2021, em vez dos quatro modelos que lançou no ano passado.

Alegadamente, haverá apenas versões padrão e Pro do iPhone 13 ou iPhone 12s, como alguns o chamam.

Alega-se que a Apple abandonou os planos de dar continuidade ao iPhone 12 mini , após um fraco desempenho de vendas.

A empresa de pesquisa de Taiwan, TrendForce, também acredita que a Apple encerrou totalmente a produção do 12 mini, afirmando que ele atingiu o "fim de vida" no segundo trimestre deste ano:

"Espera-se que a Apple se concentre em impulsionar as vendas dos três modelos não mini da série do iPhone 12s, visto que o iPhone 12 mini (que atingiu o fim da vida útil antes do tempo no 2T21) sofreu desempenhos de vendas decepcionantes em comparação a outros modelos da família do iPhone 12 ", postou em seu último relatório de projeção .

Ele também prevê que a série iPhone 12s (iPhone 13) levemente truncada será "equipada com painéis AMOLED flexíveis e tecnologia de tela sensível ao toque on-cell. Os modelos Pro, diz, terão telas de 120 Hz e scanners LiDAR.

"A TrendForce também acredita que a Apple continuará a estratégia de preços proativa que adotou em 2020, a fim de manter sua participação no mercado de smartphones de ponta", acrescentou.

Escrito por Rik Henderson.