Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou uma série de novos recursos para o iPhone , iPad, Mac e Apple Watch quando lançar seus softwares mais recentes no final deste ano, incluindo algo chamado Focus.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Focus, incluindo o que é, como funciona e quando poderá usá-lo.

O Focus da Apple é um recurso projetado para ajudá-lo a filtrar automaticamente notificações e aplicativos em seus dispositivos Apple com base em seu status, a fim de ajudá-lo a "encontrar o Focus" - daí o nome.

A ideia é reduzir as distrações e funciona em iPhone, iPad , Mac e Apple Watch. Você pode definir seu dispositivo para um determinado Foco, como Pessoal, Trabalho, Exercício, Jogos ou Sono, e seu dispositivo irá ocultar automaticamente as distrações, sinalizar para amigos que você não está disponível e filtrar notificações.

O recurso Apple Focus funciona usando inteligência no dispositivo para sugerir um Focus - como Working - com base no contexto de um usuário, como horas de trabalho, por exemplo. O recurso irá então sugerir pessoas e aplicativos que têm permissão para notificá-lo quando um Foco for definido.

No entanto, você também poderá criar um Focus personalizado e, para cada Focus, poderá criar páginas da tela inicial com aplicativos e widgets que se aplicam ao respectivo Focus que você escolheu e exibir apenas aplicativos relevantes para reduzir a tentação.

Quando um Focus está bloqueando notificações, o Mensagens exibirá o status aos usuários que entrarem em contato com você, mostrando que você está indisponível no momento. No entanto, os contatos poderão responder com urgência se quiserem que uma mensagem seja enviada, semelhante à forma como a opção Não perturbe ao dirigir entra em ação.

Assim que o Focus for definido em um de seus dispositivos Apple, ele será definido em todos os seus dispositivos Apple.

Atualizaremos esta seção assim que usarmos os betas públicos do iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 e macOS 12 para descobrir como configurar o recurso Apple Focus em todos os dispositivos Apple, mas esperamos encontrar um atalho a ele no Centro de controle, visto que é onde o Não perturbe é encontrado.

Esperamos que você seja capaz de tocar nas opções predefinidas de Foco para iniciar cada uma delas. Também esperamos que um toque nos três pontos à direita de cada uma das opções de Focus permitirá que você agende, personalize ou altere o que deseja ver ao usar esse Focus e o que não deseja em termos de aplicativos e notificações.

O Focus faz parte do iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 e macOS 12 - com lançamento previsto para o "outono". Esperamos que isso aconteça em setembro de 2021, então você deve poder usar o Focus em algum momento no final do ano em seu iPhone, iPad, Mac e Apple Watch.

Você pode ler nosso recurso iOS 15 , iPadOS 15 , watchOS 8 para saber mais sobre os recursos que virão para o iPhone, iPad e Apple Watch ainda este ano.

Também temos um recurso no macOS .

Escrito por Britta O'Boyle.