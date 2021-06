O Spatial Audio com Dolby Atmos está chegando ao Apple Music no Android também

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançou oficialmente o novo recurso Spatial Audio em seu Apple Music para usuários de iPhone, iPad e Mac esta semana, trazendo uma nova dimensão à experiência de streaming de música de seus clientes.

Inicialmente, conforme mencionado, ele está disponível apenas para assinantes que utilizam seu próprio hardware. No entanto, ele chegará aos usuários do Android em breve.

Não sabemos uma data exata, mas aqueles de vocês com assinaturas do Apple Music e telefones Android em breve poderão ouvir playlists e álbuns com Dolby Atmos.

Em seu anúncio inicial, a Apple disse: "Por padrão, a Apple Music reproduzirá automaticamente o Spatial Audio com faixas Dolby Atmos em todos os AirPods® e fones de ouvido Beats com um chip H1 ou W1, bem como os alto-falantes integrados nas versões mais recentes do iPhone®, iPad® e Mac®. Spatial Audio no Apple Music também estará disponível em breve para dispositivos Android . " [Ênfase nossa].

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 7 Dezembro 2020 Ah, esta é a temporada novamente. A época das liquidações de Natal!

Para usuários da Apple, o Spatial Audio e o Lossless Audio foram lançados na segunda-feira desta semana, trazendo alta resolução e streaming de áudio com qualidade de CD para dispositivos compatíveis. Você pode descobrir como ligá-lo e fazê-lo funcionar aqui.

Spatial Audio faz o que o nome sugere, trazendo a percepção de estar rodeado por sons adicionando uma sensação de distância e direção a diferentes partes da trilha.

Depois de ouvir uma série de listas de reprodução e álbuns, algumas faixas se adaptam muito melhor do que outras, e é muito mais uma questão de ouvir muita música para descobrir quais estão melhor otimizadas.

Felizmente, se você é um usuário do Android, não terá que esperar muito até descobrir por si mesmo.

Escrito por Cam Bunton.