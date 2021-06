Requisitos de sistema do iOS 15: Funcionará no seu iPhone?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O iOS 15 será lançado ainda este ano, mas como sempre a questão é - ele funcionará no seu iPhone? A resposta é quase certa sim, mas você pode descobrir mais a seguir. Você também pode verificar nosso guia de todos os recursos do iOS 15 .

Desta vez, o iOS 15 apresenta uma série de novos recursos, incluindo atualizações para os aplicativos Maps, Health Weather, Wallet e FaceTime, novos recursos Focus para ajudá-lo a se concentrar nas tarefas, reconhecimento de texto de fotos, um novo resumo matinal, notificações redesenhadas e um Siri melhorado.

Compartilhado com você também exibe coisas que foram compartilhadas com você nos aplicativos relevantes - assim, você verá novas fotos no Fotos, por exemplo. Também existem novos alertas de separação em Find My.

iOS 15 é compatível com todos os modelos de iPhones e iPod touch que já executam iOS 13 ou iOS 14, o que significa que mais uma vez o iPhone 6S / iPhone 6S Plus e o iPhone SE original obtêm uma suspensão e podem executar a versão mais recente do sistema operacional móvel da Apple.

As únicas adições a esta lista são, é claro, a mais nova série do iPhone 12.

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone SE (primeira geração)

iPhone SE (2020 - segunda geração)

iPod touch (sétima geração)

Confira: Qual iPhone eu tenho? Veja como descobrir.

Escrito por Dan Grabham.