A Apple reduz a privacidade com novos recursos de software

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple não esconde sua estratégia quando se trata de privacidade nos últimos anos, com anúncios de alto nível e atualizações constantes para deixar claro que vê a privacidade como uma atração principal para os clientes.

Isso não mudou em nada com o advento do iOS 15, macOS Monterey e WatchOS 8, todos apresentados na WWDC este ano, e cada um deles está recebendo pelo menos alguns novos recursos de privacidade.

No iOS, primeiro, a Apple está dando ao seu aplicativo Mail mais opções para interromper o rastreamento - Mail Privacy Protection. Você pode impedir que os remetentes de e-mail saibam quando você abriu o e-mail, o quanto você leu e outras métricas normalmente usadas. Da mesma forma, você pode bloquear seu endereço IP de rastreadores no Safari.

Um novo recurso chamado Relatório de privacidade do aplicativo também permitirá que você veja como os aplicativos individuais estão rastreando você e lhe dará a opção de alterar isso se você não gostar da aparência das coisas.

Outra grande mudança para iOS e iPadOS é que as solicitações da Siri serão processadas no dispositivo, tornando as respostas mais rápidas, a capacidade de usar a Siri sem uma conexão com a Internet e melhor privacidade.

Para usuários do iCloud +, as camadas pagas do iCloud, haverá também Private Relay - um novo serviço para criptografar completamente o tráfego da web, criando uma proteção de privacidade semelhante à VPN.

Há mais algumas informações a serem colhidas do anúncio completo da Apple sobre os recursos de privacidade em que está trabalhando, mas é uma grande quantidade de mudanças, embora não seja música para os ouvidos dos anunciantes.

HarmonyOS, Steve Backshall e mais - Pocket-lint Podcast 106 Por Rik Henderson · 8 Junho 2021

Escrito por Max Freeman-Mills.