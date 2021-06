Como ocultar uma foto e seu álbum de fotos ocultas no iPhone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Existem muitos recursos no software iOS, desde fechar todas as guias do Safari de uma vez, até usar o logotipo da Apple na parte de trás um botão de atalho .

Incorporado no aplicativo Fotos do iPhone está a capacidade de ocultar uma foto. Existem vários motivos pelos quais você pode querer ocultar uma foto de sua biblioteca - talvez seja uma foto de um presente que você não quer que sua outra metade veja acidentalmente, ou talvez você tenha algumas fotos de fitness que preferiria que fossem para você olhos apenas, por exemplo.

Não perguntaremos por que você deseja ocultar uma foto de sua biblioteca, apenas diremos como fazer isso e, enquanto estivermos nisso, diremos como ocultar o álbum de fotos ocultas também.

Quando você oculta uma foto da sua Biblioteca de Fotos no iPhone , ela vai para um álbum de Fotos Ocultas. Você não o verá em sua Biblioteca de fotos principal novamente, a menos que o reexibir.

Siga estas etapas para ocultar uma foto da Biblioteca de fotos do iPhone:

Abra o aplicativo Fotos Toque na foto que deseja ocultar Toque no ícone de compartilhamento no canto inferior esquerdo (retângulo com seta) Deslize de baixo para cima para rolar Toque em Ocultar na lista de opções Selecione Ocultar foto

Para ver as fotos que você escondeu no iPhone, você precisa abrir seu álbum HIdden Photos. A partir daqui, você pode clicar em qualquer foto que tenha ocultado e exibi-la. Em seguida, ele retornará à sua biblioteca de fotos.

Siga as etapas abaixo para ver as fotos ocultas no iPhone e reexibir uma foto:

Abra o aplicativo Fotos Toque na guia Álbuns na parte inferior Role para baixo, onde você verá a seção Utilitários Nesta seção, você verá Oculto Toque em Oculto Toque na foto que deseja exibir, se houver Selecione o ícone de compartilhamento no canto inferior esquerdo Deslize de baixo para cima para rolar Toque em Mostrar nas opções

É possível não apenas ocultar uma foto no iPhone, mas também impedir que o álbum Fotos Ocultas apareça em seus álbuns. Se decidir ocultar o álbum Fotos ocultas, você precisará seguir as mesmas etapas abaixo para reexibi-lo sempre que desejar ver qualquer foto oculta.

Abrir configurações Role para baixo até Fotos Toque nas fotos Desative o Álbum Oculto

Escrito por Britta O'Boyle.