(Pocket-lint) - A Apple deve revelar os modelos do iPhone 13 na segunda metade deste ano - provavelmente em setembro - e o relatório mais recente afirma que a produção de telas de óxido policristalino (LTPO) de baixa temperatura com taxas de atualização de 120 Hz , esperadas para os modelos Pro .

O relatório - que vem do outlet sul-coreano Elec ( via 91 Mobiles ) - afirma que a Samsung fornecerá à Apple os visores OLED LTPO 120Hz para o iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max, enquanto a LG fornecerá os visores OLED para o iPhone 13 e iPhone 13 mini.

O relatório disse que a produção de telas começou um mês antes do início dos modelos do iPhone 12 . Isso pode sugerir que a Apple espera evitar atrasos novamente e podemos esperar um retorno ao lançamento do iPhone em setembro em 2021.

A Apple oferece telas Pro Motion de 120 Hz em sua linha iPad Pro desde 2017, mas a tecnologia ainda não foi transferida para o iPhone, apesar de muitos outros fabricantes de telefones oferecerem telas de 120 Hz, incluindo Samsung e OnePlus. O Google também deve oferecer taxas de atualização de 120 Hz em seu Pixel 6 e Pixel 6 Pro , com lançamento previsto para outubro.

Você pode ler tudo sobre o que uma taxa de atualização de 120 Hz significa em nosso recurso separado . Também temos outro recurso que completa todos os rumores em torno dos modelos do iPhone 13, que incluem um entalhe menor e um sensor de impressão digital na tela.

