Como transformar seu iPhone em uma lupa e dicas e truques

(Pocket-lint) - Existem tantos recursos no software iOS que mesmo se você for um usuário avançado e se considerar um especialista quando se trata de seu iPhone, provavelmente ainda haverá alguns que você não conhece.

Seja fechando todas as suas guias do Safari de uma vez , configurando o logotipo da Apple na parte de trás para ser usado como um botão de atalho extra ou digitalizando e assinando um documento usando apenas seu telefone, a lista é bastante substancial.

Você também pode transformar seu iPhone em uma lupa para obter ajuda para ler letras pequenas ou descobrir o quão perto as pessoas estão de você. Veja como ligá-lo e algumas dicas e truques sobre como usá-lo.

Há uma lupa embutida em seu iPhone , que depois de ligá-lo, você pode usá-la e iniciá-la de várias maneiras.

Quando você liga a Lupa, um aplicativo separado aparecerá na sua tela inicial, mas você também pode acessar o recurso configurando o recurso Back Tap para tocar duas ou três vezes na parte de trás do seu iPhone ou configurando os Atalhos de Acessibilidade para você pode tocar três vezes no botão lateral em um telefone com ID facial e no botão home em um telefone Touch ID . A lupa também pode ser usada em combinação com a tocha do iPhone.

Para ativar o recurso de ampliação, siga estas etapas:

Abra as configurações no seu iPhone Toque em Acessibilidade Toque na lupa Ligue o interruptor

Para iniciar a lupa usando o botão lateral ou o botão home em seu iPhone, siga estas etapas:

Abra as configurações no seu iPhone Toque em Acessibilidade Toque no atalho de acessibilidade Toque na lupa para selecioná-la Toque três vezes no botão lateral ou no botão home do iPhone para abrir a lupa

Para iniciar a lupa tocando duas ou três vezes na parte de trás do iPhone, siga estas etapas:

Abra as configurações no seu iPhone Toque em Acessibilidade Toque no toque Toque Voltar Toque Selecione Double Tap ou Triple Tap Role para baixo e selecione Lupa Toque duas ou três vezes na parte de trás do seu iPhone para abrir a lupa, dependendo do que você configurou

Depois de ativar o recurso de lupa no iPhone, é muito simples de usar. Inicie a lupa abrindo o aplicativo na tela inicial ou usando um dos métodos mencionados acima.

Tocar no grande botão circular na parte inferior da tela permitirá que você tire uma foto na lupa e use o controle deslizante abaixo da foto para aumentar e diminuir o zoom.

Como alternativa, você pode passar o mouse sobre o que deseja ampliar e usar o controle deslizante com o círculo amarelo para aumentar e diminuir o zoom.

Se você tocar no ícone da tocha abaixo do controle deslizante, a tocha do iPhone será ligada e você pode usar isso em combinação com a lupa.

O ícone com as duas pessoas ao lado do ícone da tocha detectará as pessoas ao seu redor e indicará a proximidade delas. Basta tocar no ícone para ligá-lo. Nas configurações (acessadas por meio da engrenagem de configurações no canto inferior esquerdo da tela da lupa), você pode escolher Detecção de pessoas e, em seguida, selecionar Metros ou Pés, bem como selecionar uma distância onde você pode querer feedback de som para alertá-lo quando as pessoas são detectados.

Para selecionar várias fotos para visualizar na lupa, toque no ícone de retângulo duplo no canto inferior direito e, em seguida, tire suas fotos. Você verá uma caixa amarela que permite visualizar suas fotos.

Para salvar uma foto ampliada em suas Fotos , tire a foto usando o grande botão circular na parte inferior da tela e toque no ícone de compartilhamento no canto superior direito. A partir daqui, selecione Salvar imagem na lista.

