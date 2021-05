Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todos nós amamos um segredo ou mais truques ocultos em software e há muitos no iOS. Desde o fechamento de todas as guias do Safari de uma vez , até a ativação do Back Tap em seu iPhone para que você possa dar um toque duplo ou triplo no logotipo da Apple na parte traseira para concluir uma tarefa que você definiu.

Existem algumas joias excelentes que vale a pena conhecer. Temos um recurso separado de dicas e truques para o iPhone , mas de vez em quando gostamos de usar alguns de nossos truques favoritos, como digitalizar e assinar um documento com o iPhone ou configurar o flash da câmera como uma notificação indicador .

Aqui, estamos examinando como impedir que os alertas de revisão no aplicativo apareçam em seu telefone quando você estiver usando um aplicativo.

Os pop-ups de feedback do aplicativo estão ativados por padrão, então você pode ter visto uma caixa aparecer quando estiver usando um aplicativo que pergunta se você está gostando do aplicativo, com a opção de dar a ele uma avaliação com estrelas entre um e cinco e enviar seu comentários.

Se você adora um aplicativo, mas não quer necessariamente avaliá-lo ou oferecer seu feedback aos desenvolvedores, pode desativar os alertas de avaliação no aplicativo para não receber lembretes para avaliar um aplicativo enquanto você está usando ou quando você o fecha.

Siga estas etapas para desativar os pop-ups de avaliação do aplicativo:

Abra os Ajustes no seu iPhone ou iPad Role para baixo até App Store Desativar classificações e críticas no aplicativo

É isso, está tudo pronto. Você não deve mais receber aqueles pop-ups perguntando se você está gostando de um determinado aplicativo. Você é bem vindo.

Escrito por Britta O'Boyle.