Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O assistente de voz da Apple, Siri, tem várias opções diferentes no que diz respeito à voz. Não é mais feminino por padrão e você pode escolher entre vários sotaques diferentes, bem como entre masculino e feminino, dependendo de sua preferência.

Veja como alterar a voz do Siri no iPhone e no iPad , e também como ensinar o Siri a pronunciar certos nomes para garantir que ele sempre os diga corretamente.

Você pode escolher entre americano, australiano, britânico, indiano, irlandês e sul-africano em termos de sotaques para Siri. Dentro dessas, há uma escolha de quatro vozes americanas e duas vozes para todas as outras, perfazendo um total de 14 vozes para escolher.

Para alterar a voz do Siri, siga estas etapas:

Abrir configurações Toque em Siri e Pesquisa Toque em Siri Voice Selecione o sotaque que deseja que o Siri soe Selecione a voz dentro do sotaque

Também é importante notar que você também pode alterar o idioma, então se você adora o sotaque irlandês, por exemplo, mas deseja que o Siri irlandês use o inglês americano, você pode selecionar o inglês americano no idioma.

Abra Ajustes> Toque em Siri e Pesquisa> Toque em Idioma> Selecione sua preferência.

Você tem um nome que todo mundo sempre parece pronunciar errado? Ou o Siri sempre diz um nome errado nos seus contatos quando você pede para ligar para eles?

Você pode ensinar o Siri a pronunciar certos nomes para que, quando ele disser esse nome, ele o diga da maneira que você quiser.

Para ensinar o Siri a pronunciar um nome de maneira diferente, siga as etapas abaixo:

Diga "Ei, Siri, aprenda a pronunciar [nome do contato] Diga como você pronunciaria o nome quando solicitado pelo Siri Jogue as opções exibidas na tela Selecione a opção que melhor imita como você deseja que o nome seja pronunciado O Siri dirá "Ótimo, vou pronunciar [nome do contato] de agora em diante.

Escrito por Britta O'Boyle.