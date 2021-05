Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançou o iOS 14.6 e o iPadOS 14.6 para o público. Agora você pode verificar essas atualizações de software no aplicativo Ajustes no seu iPhone ou iPad.

A atualização 14.6 não é tão grande quanto a atualização 14.5 - mas ainda apresenta alguns recursos importantes, como assinaturas de podcasts da Apple. Isso permite que os criadores de podcast cobrem taxas de assinatura de seus ouvintes. Isso também significa que, como assinante, você pode pagar para desbloquear conteúdo de bônus sem anúncios e obter acesso antecipado. NPR, Los Angeles Times, Sony Music Entertainment, Wondery e outros estão planejando introduzir conteúdo premium de podcast.

A Apple também está atualizando o aplicativo Apple Podcasts com a capacidade de marcar todos os episódios como reproduzidos, recuperar episódios antigos e remover downloads.

A nova atualização do sistema operacional permitirá que os assinantes do Apple Music habilitem áudio sem perdas ou Dolby Atmos também. Lembre-se que a Apple anunciou recentemente que está atualizando todo o seu catálogo de música para áudio sem perdas , sem custo adicional. Ela também introduziu o Apple Music‌ Spatial Audio com Dolby Atmos , que oferecerá uma experiência de áudio multidimensional e envolvente. Ambos os recursos estão previstos para chegar em junho e, agora, a Apple Music irá suportá-los.

A atualização do iOS 14.6 da Apple, especificamente, inclui uma série de outras melhorias. Para proprietários de AirTag , o iOS 14.6 inclui a opção de adicionar um endereço de e-mail como método de contato para quando o rastreador de itens estiver no modo perdido. Há também o compartilhamento Apple Card Family , com suporte para até cinco pessoas.

O iOS 14.6 chega um mês após o lançamento do iOS 14.5, uma atualização que adicionou o desbloqueio do iPhone Apple Watch, crowdsourcing de acidentes do Apple Maps e muito mais. As atualizações do iOS 14.6 e do iPadOS 14.6 podem ser baixadas pelo ar gratuitamente. Basta ir para Configurações> Geral> Atualização de software.

Escrito por Maggie Tillman.