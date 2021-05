Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quem não ama um truque escondido? Seja configurando o logotipo da Apple na parte de trás do seu iPhone como um botão secreto, tirando uma captura de tela de uma página inteira ou fechando todas as guias do Safari de uma vez, o iPhone da Apple tem muitos truques úteis embutidos em seu software iOS.

Se, como nós, você costuma colocar seu iPhone voltado para baixo, é bom saber este truque neste recurso. Você pode configurar seu iPhone para que o flash da câmera acenda quando você receber uma notificação. Veja como.

Assim como transformar o logotipo da Apple na parte de trás do iPhone em um botão secreto , transformar o flash da câmera em um indicador de notificação pode ser encontrado nas opções de acessibilidade do iOS.

Quando ativado, o flash próximo às lentes da câmera traseira piscará quando uma notificação chegar. Você não pode personalizar quais notificações farão com que o flash da câmera acenda, no entanto, lembre-se de que, quando você ligar isso, todas as notificações farão com que o flash acenda brevemente.

Siga as etapas abaixo para transformar o flash da câmera em um indicador de notificação:

Abra as configurações no seu iPhone Toque em Acessibilidade Toque em Áudio / Visual Ligue o LED Flash para alertas Ative o Flash no modo silencioso

Você pode ler mais dicas e truques do iPhone em nosso recurso separado . Você também pode acessar nosso hub da Apple se quiser rastrear nossos procedimentos separados sobre algumas das dicas mais secretas e ocultas.

Escrito por Britta O'Boyle.