O que é o chaveiro do iCloud? O gerenciador de senhas da Apple para iPhone e Mac explicou

(Pocket-lint) - Existem vários gerenciadores de senhas de terceiros disponíveis para iPhone e iPad que permitirão que você salve suas senhas para que não precise se lembrar delas.

A Apple oferece seu próprio gerenciador de senhas, chamado iCloud Keychain, e funciona no iPhone, iPad , iPod Touch e Mac .

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o gerenciador de senhas da Apple, iCloud Keychain, como ele funciona e como configurá-lo para lembrar suas senhas.

O iCloud Keychain é o gerenciador de senhas nativo da Apple compatível com dispositivos iPhone, iPad, iPod e Mac.

Ele permite que você mantenha seu site e senhas de aplicativos, juntamente com informações de cartão de crédito, informações de rede Wi-Fi e outras informações de conta atualizadas em todos os dispositivos Apple aprovados e associados ao seu ID Apple.

Ele também pode manter as contas que você usa no Mail, Contatos, Calendário e Mensagens atualizadas.

Para usar o Apple iCloud Keychain, um dispositivo Apple precisa estar executando iOS 8.4.1 ou posterior, iPadOS 13 ou posterior e MacOS X 10.10.5 ou posterior.

O iCloud Keychain da Apple é protegido por criptografia AES de 256 bits durante o armazenamento e a transmissão. Os dados coletados não podem ser lidos pela Apple e são protegidos por uma chave que é feita de informações exclusivas para o seu dispositivo e combinada com a senha do seu dispositivo.

Quando o iCloud Keychain é configurado, as senhas e as informações do cartão de crédito - embora não o código de segurança - junto com outras informações da conta, como nomes de usuário e senhas de Wi-Fi, serão preenchidas automaticamente.

Para alguns dispositivos Apple, como o iPhone, você precisará se autenticar usando o Touch ID ou o Face ID para que as respectivas informações sejam preenchidas.

Para configurar o Apple iCloud Keychain no iPhone, iPad e iPod Touch, siga estas etapas:

Abra os Ajustes no seu iPhone, iPad ou iPod Touch Toque no seu nome no topo Toque no iCloud Toque no chaveiro Ative o Keychain. Pode ser necessário fornecer seu ID Apple e senha

Para configurar o iCloud Keychain no Mac, siga estas etapas:

Abra o Menu Apple no canto superior esquerdo da tela Toque em Preferências do Sistema Clique em Apple ID Toque no iCloud na barra lateral Marque as Chaves para ligá-lo Digite seu ID Apple e senha

Você precisa executar a autenticação de dois fatores no Mac para usar as Chaves do iCloud.

Você pode pedir ao Siri para encontrar suas senhas salvas, bem como pedir ao Siri para encontrar uma senha específica para um site específico. Por exemplo, se você disser "Ei Siri, qual é minha senha para o Netflix ", o resultado deve ser retornado.

Como alternativa, você pode seguir estas etapas para ver e editar suas senhas salvas no iCloud Keychain no iPhone, iPad e iPod Touch:

Abra os Ajustes no seu iPhone, iPad ou iPod Touch Selecione senhas Ou selecione Senhas e contas e, em seguida, senhas de site e aplicativo se estiver executando o iOS 13 ou anterior Use o Touch ID ou Face ID quando solicitado a visualizar as senhas Toque em um site para ver a senha Toque em Editar no canto superior direito para editar uma senha Toque em Excluir senha na parte inferior para excluí-la

Assim como no iPhone e iPad, você pode usar o Siri para encontrar suas senhas no Mac.

Como alternativa, para encontrar senhas salvas no Mac, siga estas etapas:

Abra o Safari Escolha Preferências no menu Safari no canto superior esquerdo Clique em Senhas Faça login com o Touch ID, insira a senha do seu Mac ou autentique sua senha usando um Apple Watch executando watchOS 6 ou posterior Selecione um site para ver a senha Toque em Detalhes quando um site for selecionado para atualizar uma senha e toque em Concluído depois Toque em Remover quando um site for selecionado para excluir uma senha

Para excluir uma senha do iCloud Keychain em um iPhone, iPad ou iPod, siga as etapas abaixo:

Abrir configurações Toque em senhas Toque no site para a senha que deseja excluir Toque em Excluir senha na parte inferior

Para excluir uma senha do iCloud Keychain no Mac, siga estas etapas:

Abra o Safari Toque em Preferências no menu Safari Clique em Senhas Selecione o site do qual deseja excluir a senha Toque em Remover na parte inferior da lista

Existem vários aplicativos de gerenciamento de senha disponíveis, de 1Password e Dashlane a KeePass e LastPass.

Você pode ler mais sobre aplicativos alternativos de gerenciamento de senhas em nosso recurso separado .

Escrito por Britta O'Boyle.