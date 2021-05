Como fechar todas as guias do Safari no iPhone de uma vez

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Existem algumas dicas e truques excelentes escondidos no software do iPhone. Seja digitalizando um documento sem um aplicativo de terceiros ou usando o logotipo da Apple na parte de trás como outro botão , ele tem algumas joias excelentes para tornar tudo um pouco mais fácil.

Temos um recurso que resume algumas das melhores dicas e truques para o iPhone , mas aqui estamos nos concentrando em como fechar todas as guias do Safari no seu iPhone de uma vez.

Talvez você já saiba como fazer isso, mas se não souber, seja bem-vindo, pois esse pequeno truque é um dos nossos favoritos.

Se você é como nós e acaba com várias guias do Safari abertas, fechá-las todas individualmente pode demorar muito. Já tivemos 220 abertos antes.

Você ainda precisará fechá-los individualmente se houver algumas guias que deseja manter abertas - ou você pode anotar essas guias e reabri-las depois - mas se quiser fechá-las todas de uma só vez, veja como :

Abra o aplicativo Safari no seu iPhone Pressione e segure os quadrados no canto inferior direito Toque em Fechar todas as [x] guias Confirme Fechar todas as [x] guias

Se você tiver um MacBook conectado com o mesmo ID Apple do seu iPhone , ao abrir o aplicativo Safari e tocar nos dois quadrados no canto inferior direito, verá uma lista das páginas abertas no seu MacBook abaixo daquelas abertas em seu iPhone.

Não é possível fechá-los todos de uma vez no seu iPhone, mas deslizar da direita para a esquerda em cada guia da lista verá a opção "Fechar" aparecer, permitindo que você clique nela e feche-a no seu Mac a partir do seu Iphone.

O modo de navegação privada no Safari permite que você visite sites sem que o Safari se lembre das páginas que você visitou, seu histórico de pesquisa ou suas informações de preenchimento automático quando você fecha a guia.

Para abrir uma guia de navegação privada no Safari em seu iPhone, siga estas etapas:

Abra o aplicativo Safari no seu iPhone Pressione e segure os quadrados no canto inferior direito Selecione Nova Aba Privada

Você também pode tocar nos quadrados uma vez, tocar em Privado no canto esquerdo para destacá-lo e tocar em + no meio para abrir uma nova guia de navegação privada.

Escrito por Britta O'Boyle.