Data de lançamento do Apple iOS 15, recursos e o que queremos ver

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple apresenta uma grande atualização de software todos os anos. A empresa normalmente faz uma prévia da atualização e nos dá algumas indicações sobre quais recursos serão lançados em sua conferência de desenvolvedores em junho , seguida pelo lançamento completo com os novos iPhones no final do ano.

Para 2021, a atualização do software deve ser iOS 15. Aqui está tudo o que queremos ver no próximo grande lançamento de software junto com todos os rumores que ouvimos sobre isso até agora.

Visualização de junho de 2021

Setembro de 2021

A atualização do iOS 15 deve ser lançada junto com o próximo iPhone - rumores de que seja o iPhone 13 . Antes de 2020, o iPhone foi revelado na primeira semana de setembro - normalmente em uma terça-feira - e disponibilizado naquela sexta-feira, quando o novo software também estaria disponível, às vezes um dia antes.

Se a Apple retornar ao seu padrão pré-2020 usual, pode ser que os modelos do iPhone 13 sejam revelados em 7 de setembro, o que colocaria a data de lançamento do iOS 15 em torno de 9 ou 10 de setembro.

Claro, nada oficial é conhecido ainda, nem será por vários meses, mas esperamos aprender mais sobre alguns dos recursos que virão para o iOS 15 no WWDC da Apple. A conferência de desenvolvedores acontecerá entre 7 e 11 de junho deste ano.

Centro de controle redesenhado

Tela de bloqueio atualizada

Mudanças de notificação

Mudanças de privacidade

Com base em rumores, o iOS 15 pode trazer um Centro de Controle redesenhado. Também se fala em recursos de privacidade atualizados, uma tela de bloqueio atualizada e suporte completo para AirTags com animações.

Já foi dito que a maneira como os usuários lidam com as notificações também pode mudar no iOS 15. Aparentemente, a Apple está planejando permitir que os usuários definam preferências de notificação diferentes, defendendo seu status. Alega-se que haverá um menu que permitirá aos usuários selecionar se estão dirigindo, dormindo, trabalhando ou selecionar uma categoria personalizada e também haverá uma opção de resposta automática defendendo o status.

Enquanto isso, dizem que o iMessage pode ser atualizado para ser mais social, para competir com o WhatsApp. Achamos que isso pode significar a opção de adicionar um status ou algo semelhante.

Em termos de privacidade, é dito que haverá um menu que mostra aplicativos que estão coletando seus dados silenciosamente.

Também houve uma sugestão de que o iOS 15 oferecerá suporte à autenticação dupla de Face ID e Touch ID , o que seria importante se os modelos do iPhone 13 tivessem um sensor de impressão digital sob a tela .

Às vezes, com o software, você não sabe o que quer ou precisa até obtê-lo e, então, se pergunta como já viveu sem ele.

Existem algumas coisas que gostaríamos de ver no iOS 15:

Melhorias para Siri

Capacidade de editar categorias da App Library

Opção de ter a biblioteca de aplicativos como visualização padrão

Melhorias na tela de bloqueio

Sempre em exibição

Integração Dark Sky

Apple Watch para desbloquear o iPhone sem máscara (usuários de Touch ID)

Lojas de aplicativos de terceiros

Melhor suporte para smartwatches de terceiros (improvável, nós sabemos)

Com base em rumores, o iOS 15 não será compatível com o iPhone 6S, 6S Plus ou o iPhone SE (2016). A lista de iPhones com suporte para o novo software é, portanto, a seguinte:

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone SE (2020)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XR

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o iOS 15.

Mark Gurman, da Bloomberg, relatou que o iOS 15 trará uma atualização de como os usuários lidam com notificações, proteções de privacidade adicionais e uma tela de bloqueio atualizada. Gurman também mencionou um redesenho do aplicativo iMessages, embora suas fontes tenham dito que isso poderia acontecer mais tarde.

Um relatório no iPhonesoft afirmou que o iOS 15 poderia trazer um Centro de Controle redesenhado, junto com animações e suporte completo para AirTags. O relatório também mencionou a autenticação dupla, que permitiria tanto o Face ID quanto o Touch ID para desbloquear um iPhone - algo que seria necessário se o iPhone 13 tivesse um sensor de impressão digital e um Face ID.

Rizzle Kicks, Asus Zenfone 8 analisado e mais - Pocket-lint Podcast 103 Por Rik Henderson · 20 Maio 2021

De acordo com a iPhonesoft , o iOS 15 exigirá um chip A10 ou mais recente para funcionar. Diz-se que, portanto, não oferecerá suporte para iPhone 6S, iPhone 6S Plus e iPhone SE (2016).

Escrito por Britta O'Boyle.