(Pocket-lint) - A Apple apresenta uma grande atualização de software todos os anos. Como de costume, a empresa fez uma prévia da atualização e nos deu algumas indicações sobre quais recursos seriam lançados ainda este ano, durante sua Worldwide Developer Conference (WWDC) em junho .

Para 2021, a atualização do software é iOS 15. Aqui estão todos os recursos que a Apple anunciou durante a WWDC 21 que virá com o iOS 15. Você também encontrará rumores relacionados ao software na parte inferior, juntamente com nossa lista de desejos contínua.

Visualizado em junho de 2021

Setembro de 2021

A atualização do iOS 15 deve ser lançada junto com o próximo iPhone - rumores de que seja o iPhone 13 . Antes de 2020, o iPhone foi revelado na primeira semana de setembro - normalmente em uma terça-feira - e disponibilizado naquela sexta-feira, quando o novo software também estaria disponível, às vezes um dia antes.

Se a Apple retornar ao seu padrão pré-2020 usual, pode ser que os modelos do iPhone 13 sejam revelados em 7 de setembro, o que colocaria a data de lançamento do iOS 15 em torno de 9 ou 10 de setembro. Claro, nada oficial é conhecido ainda, nem será por vários meses. A Apple disse apenas que o software estará disponível no "outono".

Um beta de desenvolvedor do iOS 15 foi disponibilizado a partir de 7 de junho. A versão beta pública estará disponível a partir de julho.

Aqui estão todos os recursos que a Apple anunciou que virão para o iOS 15.

O FaceTime está obtendo grandes melhorias com o iOS 15. O Spatial Audio da Apple está chegando ao serviço de mensagens de vídeo do iOS, com o objetivo de tornar as chamadas mais naturais.

Existem também alguns outros novos recursos para ajudar a tornar as chamadas melhores, incluindo isolamento de voz, que bloqueará o ruído ambiente para colocar mais foco em sua voz, oferecendo áudio mais nítido e amplo espectro, que inclui o ruído ambiente. Você poderá alternar entre os dois com o toque de um botão.

Além disso, a Apple está adicionando uma visualização em grade e modo Retrato ao FaceTime, junto com os links do FaceTime. Os links do FaceTime permitem que você crie um link e o compartilhe por meio de mensagens, calendário, e-mail ou aplicativos de terceiros para permitir que qualquer pessoa entre em uma chamada do FaceTime a partir do navegador da web em um dispositivo Android ou Windows.

Haverá também um recurso chamado SharePlay que permitirá aos usuários compartilhar experiências, como ouvir músicas juntos através do Apple Music , assistir a um programa de TV ou filme em sincronia ou compartilhar suas telas para ver aplicativos juntos.

Um novo recurso para iOS 15 chamado Focus foi projetado para reduzir a distração, filtrando notificações e aplicativos com base no que você diz ao seu iPhone que está focando. Existem quatro opções padrão: Não perturbe, Pessoal, Trabalho e Dormir.

As quatro opções padrão usam inteligência no dispositivo - como seu horário de trabalho - para sugerir quais aplicativos e pessoas você pode querer que seja notificado, além de permitir que você crie páginas da tela inicial apenas com determinados aplicativos e widgets. Se você escolheu um Focus em um de seus dispositivos Apple, ele será definido em qualquer outro dispositivo Apple que você tenha.

Você também pode criar um foco personalizado para filtrar notificações, avisar automaticamente os amigos de que você não está disponível (como o Não perturbe enquanto dirige) e ocultar distrações sem perder notificações importantes. Por exemplo, a opção Work Focus, você pode definir para que apenas mensagens de colegas de trabalho cheguem, junto com e-mails, enquanto desativa todas as outras notificações até que você mude para o Personal Focus.

As notificações estão sendo redesenhadas para o iOS 15, com a introdução de um Resumo de notificações que coleta notificações não urgentes e as organiza por prioridade com as mais relevantes no topo. Esse resumo será entregue em um momento melhor, como pela manhã ou à noite, e não no meio do dia de trabalho.

O Resumo de notificações usa inteligência artificial para organizar as notificações com base em suas interações com aplicativos, enquanto mensagens urgentes, chamadas perdidas e assim por diante, são entregues imediatamente para que você não os perca.

As notificações também terão fotos de contato para pessoas no iOS 15 e ícones maiores para aplicativos para torná-los mais fáceis de identificar.

O iOS 15 trará um recurso chamado Texto ao Vivo que usa inteligência no dispositivo para reconhecer o texto em uma foto. Ele permitirá que você tire uma foto de um número de telefone em uma imagem, por exemplo, e depois ligue para o número, ou tire uma foto da senha do Wi-Fi em um café e copie-a diretamente na caixa quando solicitado.

Há também um recurso de pesquisa visual que permite que você tire uma foto de uma flor e veja de que tipo é, ou de um cachorro e descubra de que raça é, por exemplo.

O Spotlight Search também está sendo aprimorado no iOS 15, usando inteligência para pesquisar fotos por localização, pessoas, cenas ou objetos. Ele também pode usar o recurso Texto ao Vivo para localizar texto e escrita à mão em fotos, enquanto também oferece pesquisa de imagens na web e melhores resultados para atores, músicos, programas de TV e filmes.

Ao pesquisar um contato, você também verá conversas recentes, fotos compartilhadas e até mesmo sua localização, se compartilhar em Buscar Meu.

As atualizações do aplicativo Fotos incluem a introdução de uma seção Compartilhado com você, junto com uma grande atualização do recurso Memórias. O Apple Music será integrado ao Memories no iOS 15, e há uma interface mais interativa também.

A integração com o Apple Music usará a inteligência do dispositivo para personalizar sugestões de músicas também que visam dar vida às memórias e os carretéis de memória verão a música se ajustar ao tom e à batida.

O suporte para tipos adicionais de chaves está chegando ao Apple Wallet, juntando-se às chaves digitais do carro , com iOS 15. Os usuários nos estados participantes nos EUA poderão adicionar sua carteira de motorista ou IDs estaduais ao aplicativo Wallet, e também há suporte chegando para que seu iPhone seja capaz de desbloquear sua casa, escritório e quarto de hotel.

A Administração de Segurança de Transporte está trabalhando para habilitar os pontos de verificação de segurança do aeroporto como o primeiro lugar que aceitará um cartão de identificação digital, enquanto o Hyatt é o primeiro grupo de hotéis a trabalhar para que seus clientes possam usar seu iPhone para desbloquear seus quartos.

O aplicativo Weather está sendo redesenhado para o iOS 15, destacando uma integração muito mais profunda com o Dark Sky. O aplicativo meteorológico verá mais exibições gráficas de dados meteorológicos, junto com mapas em tela cheia, layouts dinâmicos que mudam com base no clima e um fundo animado redesenhado que reflete as condições.

Você também será alertado com notificações quando a chuva ou neve começar e parar.

O Maps também foi reformulado no iOS 15, com detalhes aprimorados em cidades para bairros, distritos comerciais, elevações, edifícios e pontos de referência personalizados. Haverá um modo noturno com um "brilho ao luar" e também novas cores e rótulos de estradas.

Além disso, o iOS 15 trará uma experiência tridimensional de direção na cidade quando você estiver navegando usando seu iPhone ou CarPlay , com mais detalhes da estrada, como faixas de ônibus e faixas de pedestres. Também há realidade aumentada a bordo do Maps no iOS 15 quando você segura seu iPhone, oferecendo uma posição altamente precisa e instruções detalhadas de caminhada.

Aqueles que usam o Apple Maps para transporte público poderão seguir uma rota de trem selecionada, recebendo notificações na hora de descer.

O Safari está recebendo uma nova barra de guias no iOS 15 que aparece na parte inferior da tela para que você possa alternar entre as guias. Também há grupos de guias que permitem salvar guias e acessá-los no iPhone, iPad e Mac.

Outros recursos que vêm para o Safari com iOS 15 incluem uma página inicial personalizável e extensões da web no iOS.

O iOS 15 está trazendo mais controles de privacidade, conforme rumores. Há reconhecimento de voz no dispositivo para permitir que o áudio das solicitações da Siri seja totalmente processado no seu iPhone por padrão.

A Proteção de Privacidade do Mail impede que os remetentes possam saber se você abriu o e-mail, enquanto oculta um endereço IP para que os remetentes não possam descobrir sua localização ou usá-lo para criar um perfil sobre você.

Além disso, um Relatório de privacidade do aplicativo fornecerá uma visão geral de como os aplicativos usam o acesso concedido à sua localização, fotos, câmera, microfone e contatos nos sete dias anteriores e quais outros domínios foram contatados durante esse tempo pelo aplicativo.

O aplicativo Notes vê tags criadas pelo usuário adicionadas no iOS 15, permitindo que você categorize as notas rapidamente. Você também poderá mencionar membros de notas compartilhadas para notificar uns aos outros sobre atualizações importantes. Há também uma visualização de atividade chegando no iOS 15 que mostrará o histórico recente das alterações em uma nota compartilhada.

Um novo recurso Compartilhado com Você - mencionado rapidamente na seção Fotos acima - funcionará em todo o sistema no iOS 15 para encontrar artigos, músicas, programas de TV, fotos e qualquer outra coisa compartilhada com você por meio de conversas de mensagens. Eles então aparecerão em uma seção Compartilhado com Você em aplicativos como Fotos, Safari, Apple News, Música, Podcasts e o aplicativo Apple TV para ajudá-lo a acessar rapidamente as informações compartilhadas no contexto.

As alterações no Siri incluem a capacidade do assistente de não apenas anunciar mensagens e chamadas recebidas ao usar AirPods, mas também notificações. Você poderá pedir ao Siri para compartilhar o que está em sua tela ao usar os fones de ouvido sem fio.

O iOS 15 está trazendo alguns novos recursos para o iCloud, incluindo Hide My Email, suporte expandido para HomeKit Secure Video e um novo serviço de privacidade na Internet chamado iCloud Private Relay.

O aplicativo Health obtém alguns novos recursos com o iOS 15, incluindo uma guia de compartilhamento que permite aos usuários compartilhar seus dados de saúde com familiares, cuidadores ou equipe de cuidados. Ele também apresenta o Trends para dar a você um foco em mudanças significativas nas suas métricas de saúde, como uma frequência cardíaca de repouso mais elevada, por exemplo.

Uma métrica de saúde chamada Walking Steadiness também está incluída no novo software, ajudando você a gerenciar seu risco de queda.

O aplicativo Find My obtém alguns novos recursos no iOS 15, incluindo os usuários sendo capazes de localizar um dispositivo que foi desligado ou apagado, junto com Alertas de separação que notificam se você deixar um AirTag , dispositivo Apple ou acessório de rede Find My para trás em um local desconhecido. O AirPods Pro e o AirPods Max também terão suporte para Find My network e haverá um novo widget Find My também.

Além disso, o iOS 15 trará locais de transmissão ao vivo para familiares e amigos que compartilham suas localizações.

Para o Tradutor, o iOS 15 trará um recurso de tradução ao vivo, permitindo que a conversa flua entre dois idiomas. O software também trará tradução de todo o sistema para texto em qualquer lugar no iPhone.

Uma pequena atualização aqui, mas uma atualização no entanto. O aplicativo da Apple TV verá uma nova linha chamada "For All of You" no iOS 15, oferecendo uma coleção de programas e filmes baseados em todas as pessoas da casa.

Algumas novas opções de configuração aparecerão com o iOS 15, incluindo a opção para usuários existentes do iPhone fazerem backup temporário dos dados no iCloud, mesmo sem uma assinatura. Para aqueles que estão mudando para o iPhone pela primeira vez, haverá uma opção aprimorada "Mover para iOS" para facilitar a transferência de álbuns de fotos, arquivos, pastas e configurações de acessibilidade.

Em termos de acessibilidade, o iOS 15 oferece novos recursos para VoiceOver, junto com novos sons de fundo para ajudar a minimizar distrações e suporte feito para iPhone para aparelhos auditivos bidirecionais.

Você também poderá personalizar a tela e o tamanho do texto em cada aplicativo, e o suporte para o reconhecimento de audiogramas importados também chegará às Acomodações com fone de ouvido.

Às vezes, com o software, você não sabe o que quer ou precisa até obtê-lo e, então, se pergunta como já viveu sem ele.

Existem algumas coisas que ainda não foram visualizadas e que gostaríamos de ver no iOS 15 ainda este ano:

Capacidade de editar categorias da App Library

Opção de ter a App Library como visualização padrão

Melhorias na tela de bloqueio

Sempre em exibição

Apple Watch para desbloquear o iPhone sem máscara (usuários de Touch ID)

Lojas de aplicativos de terceiros

Melhor suporte para smartwatches de terceiros (improvável, nós sabemos)

A Apple disse que o iOS 15 será compatível com o iPhone 6S e posteriores, apesar de alguns rumores que afirmavam que não seria o caso. A lista de iPhones que darão suporte ao novo software é, portanto, a seguinte:

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone SE (2020)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XR

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE (2016)

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

Aqui estão todos os rumores em torno do iOS 15.

A Apple revelou alguns dos recursos que chegam ao iPhone com uma prévia do iOS 15 durante sua Worldwide Developer Conference (WWDC).

Mark Gurman, da Bloomberg, relatou que o iOS 15 trará uma atualização de como os usuários lidam com notificações, proteções de privacidade adicionais e uma tela de bloqueio atualizada. Gurman também mencionou um redesenho do aplicativo iMessages, embora suas fontes tenham dito que isso poderia vir mais tarde.

Um relatório no iPhonesoft afirmou que o iOS 15 poderia trazer um Centro de Controle redesenhado, junto com animações e suporte total para AirTags. O relatório também mencionou a autenticação dupla, que permitiria tanto o Face ID quanto o Touch ID para desbloquear um iPhone - algo que seria necessário se o iPhone 13 tivesse um sensor de impressão digital e um Face ID.

De acordo com a iPhonesoft , o iOS 15 exigirá um chip A10 ou mais recente para funcionar. É dito que, portanto, não oferecerá suporte para iPhone 6S, iPhone 6S Plus e iPhone SE (2016).

Escrito por Britta O'Boyle.