Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série do iPhone 13 da Apple não deve ser lançada até o final deste ano, mas os esquemas vazados podem nos dar uma ideia sobre as mudanças que podemos esperar em comparação com os modelos do iPhone 12 .

De acordo com MacRumours , que viu os esquemas, haverá algumas mudanças nas caixas das câmeras na parte traseira dos modelos do iPhone 13, bem como na espessura geral dos aparelhos.

Afirma-se que os modelos do iPhone 13 e 13 Pro terão 7,57 mm de espessura, em comparação com a espessura de 7,4 mm dos modelos do iPhone 12, enquanto as caixas da câmera vão de cerca de 1,5 / 1,7 mm a 2,51 mm no iPhone 13 e 3,65 mm no iPhone 13 Pro.

O relatório diz que o aumento na espessura das saliências da câmera impede que as lentes fiquem salientes tanto quanto nos modelos do iPhone 12, permitindo um acabamento mais uniforme. Também é dito que a caixa da câmera em geral aumentará de tamanho em todos os modelos.

A MacRumours afirma que os modelos do iPhone 13 verão uma caixa de câmera medindo em torno de 29 x 29 mm, enquanto os modelos do iPhone 13 Pro terão 36 x 37 mm, que é aproximadamente o mesmo que o atual iPhone 12 Pro Max .

Outros rumores em torno dos modelos do iPhone 13 sugeriram que veremos algumas melhorias na câmera, como a estabilização de deslocamento do sensor chegando a mais modelos. Também se pensou que os modelos do iPhone 13 poderiam vir com um entalhe menor e tem havido algumas conversas sobre telas ProMotion. Você pode ler tudo sobre os rumores do iPhone 13 em nosso recurso de resumo separado .

Escrito por Britta O'Boyle.