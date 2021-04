Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que seu iPhone e iPad receberão novos truques em poucos dias.

A Apple lançou várias versões beta do iOS 14.5 e iPadOS 14.5 para os desenvolvedores testarem, sinalizando que as atualizações de software estão se aproximando do lançamento para o público em geral. No entanto, a empresa realizou um evento Spring Loaded em abril de 2021 sem dizer quando as atualizações serão lançadas. No entanto, ela divulgou alguns comunicados à imprensa sobre seus novos produtos de hardware e, escondidos no fundo, estão as pistas sobre quando as atualizações finalmente chegarão.

Por exemplo, em um comunicado à imprensa para o rastreador AirTag semelhante a Tile da Apple, a Apple revelou discretamente que o iOS 14.5 e o iPadOS 14.5 serão lançados a partir da "próxima semana". Lembre-se de que as AirTags estarão à venda na sexta-feira, 30 de abril de 2021 e só funcionarão com dispositivos Em outro comunicado à imprensa para o novo iPhone 12 roxo e iPhone 12 Mini, a Apple disse que os telefones virão com o iOS 14.5. Eles também devem estar à venda em 30 de abril.

Adicione tudo isso e as próximas atualizações de software para os sistemas operacionais de telefones e tablets da Apple devem chegar até o final do mês. Não são grandes atualizações, mas há muitos aprimoramentos bem-vindos, incluindo a capacidade de desbloquear seu iPhone X ou posterior usando o ID facial enquanto usa uma máscara facial.

Ofertas do primeiro dia da Amazon US 2021: aqui é onde apresentaremos todas as grandes ofertas do primeiro dia da Amazon US Por Maggie Tillman · 21 Abril 2021

Confira nosso guia detalhado aqui para explorar todos os novos recursos do seu iPhone e iPad.

Escrito por Maggie Tillman.