(Pocket-lint) - Os AirTags da Apple são um acessório do iPhone que permite controlar itens importantes, como suas chaves ou sua mochila, por meio do aplicativo Find My e da rede.

São pequenos dispositivos circulares que podem ser personalizados, ao mesmo tempo que apresentam uma classificação IP67 , bateria substituível pelo usuário echip U1 da Apple, que também pode ser encontrado nos modelos iPhone 13 , iPhone 12 e iPhone 11.

Este chip U1 permite que os AirTags ofereçam um recurso chamado Precision Finding. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a Localização de precisão e como ela funciona.

O Precision Finding é uma tecnologia avançada dentro dos AirTags da Apple que pode determinar com mais precisão a distância e a direção de um AirTag perdido quando ele está dentro do alcance.

Ele permite que os usuários obtenham direções mais precisas para seus itens, desde que tenham um modelo do iPhone 13, modelo do iPhone 12 ou modelo do iPhone 11.

O Precision Finding oferece instruções direcionais na tela do seu iPhone para guiar os usuários até a AirTag perdida quando eles tocam no botão "Reproduzir som" no aplicativo Find My para a respectiva AirTag. Uma grande seta mostrando em qual direção andar, com instruções como "16 pés à sua direita" e "0,1 pés nas proximidades" aparecerá, ajudando os usuários a localizar seus dispositivos.

O Precision Finding aproveita as vantagens do chip U1 nos AirTags e nos modelos iPhone 13, iPhone 12 e iPhone 11. O chip U1 da Apple usa tecnologia de banda ultralarga para localizar e se comunicar com precisão com outros dispositivos equipados com U1, permitindo que os modelos AirTags e iPhone 13/12/11 funcionem juntos.

A tecnologia funde a entrada da câmera do seu iPhone, ARKit, acelerômetro e giroscópio para guiá-lo até o seu AirTag perdido usando uma combinação de som, sensação tátil e feedback visual.

O Precision Finding também pode funcionar com os recursos de acessibilidade integrados ao iOS, como o VoiceOver, direcionando usuários cegos ou com baixa visão a um AirTag com as instruções mencionadas acima, "AirTag está a 9 pés de distância à sua esquerda", por exemplo.

O Precision Finding requer o iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro ou iPhone 11 Pro Max para trabalhar.

A localização de precisão também não está disponível em países e regiões onde a tecnologia Ultra Wideband é restrita.