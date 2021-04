Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple atualizou sua série do iPhone 12 com uma nova pintura.

Provavelmente em um de seus anúncios mais curtos sobre o iPhone, a empresa anunciou durante o evento Spring Loaded que o iPhone 12 e o iPhone 12 mini estarão disponíveis em uma impressionante tonalidade roxa. O roxo tem "elementos de sofisticação e brilho", disse o CEO Tim Cook.

Os novos iPhone 12 e iPhone 12 mini em roxo serão enviados com iOS 14.5. Eles estarão disponíveis nas opções de 64 GB, 128 GB e 256 GB. O preço permanecerá o mesmo, mas a Apple disse que você pode encomendá-los a partir de 23 de abril de 2021. Eles serão lançados oficialmente e estarão à venda em 30 de abril.

Além da nova cor, que junta as opções existentes de preto, branco, vermelho, verde e azul para a série do iPhone 12, a Apple também introduziu um novo estojo de couro MagSafe e um estojo de couro na cor "Violeta Profundo" - que deve combinar perfeitamente com a nova cor roxa do iPhone.

Ela também anunciou os estojos de silicone na cor "Ametista". Outras novas cores de caixas de silicone incluem "Capri Blue", "Pistachio" e "Cantaloupe".

Esses acessórios funcionam com todos os modelos do iPhone 12. As novas cores de carteira de couro e estojo de couro estão disponíveis para encomenda agora.

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Max Freeman-Mills.