Rastreamento de aplicativos iOS: como impedir que aplicativos para iPhone e iPad compartilhem o que você faz

(Pocket-lint) - Os aplicativos que rastreiam você em outros aplicativos e sites no iOS, iPadOS e tvOS agora terão que pedir sua permissão expressa para fazê-lo. A mudança marca uma mudança em como os aplicativos podem operar nos sistemas operacionais móveis da Apple e como os aplicativos podem direcioná-lo

Todos os aplicativos agora precisam detalhar o que rastreiam na App Store (em uma seção chamada Privacidade do aplicativo). Se eles ainda não enviaram os detalhes para isso, eles serão obrigados a fazê-lo na próxima vez que enviarem uma atualização de aplicativo para a Apple.

Isso está chegando como parte da nova atualização iOS / iPadOS / tvOS 14.5. Os aplicativos podiam solicitar essa permissão em versões anteriores do iOS 14, mas agora ela será obrigatória.

A Apple chama isso de App Tracking Transparency e isso significa que os usuários agora terão que optar por seus dispositivos fornecendo informações sobre seu uso. Você verá uma mensagem pop-up como esta ao carregar aplicativos depois de eles terem sido atualizados.

A nova exigência despertou a ira de alguns, especialmente do Facebook, que dependem do rastreamento para direcionar os anúncios. Seu dispositivo Apple rastreia o que você faz em aplicativos usando um identificador anônimo para anunciantes (IDFA) - isso significa que o Facebook pode exibir anúncios para o item que você acabou de pesquisar no eBay.

O Google tem algo semelhante chamado Google Advertising ID ou GAID. Essencialmente, eles unem suas atividades de uma forma que significa que você não pode ser pessoalmente identificado. Eles tornam os anúncios mais eficazes para os anunciantes, mas deveriam - em teoria - também torná-los mais relevantes para você. O Facebook argumenta que o rastreamento dá a você uma "melhor experiência de publicidade", mas já avisou os investidores que a decisão da Apple pode prejudicar seus negócios de publicidade.

A transparência do rastreamento de aplicativos significa que os aplicativos agora precisam pedir permissão para usar essas informações compartilhadas. Claro, você ainda pode ser direcionado pelas informações que fornece, como pesquisas ou compras anteriores em um determinado aplicativo - então, provavelmente, ainda verá anúncios personalizados para você.

Os aplicativos não podem evitar ter que pedir essa permissão de acordo com as regras da App Store, nem restringir a funcionalidade do aplicativo dependendo se você deu permissão para rastrear. Da mesma forma, eles não podem passar outras informações, como um endereço de e-mail ou nome de usuário para outras pessoas.

Os próprios aplicativos da Apple também obedecem a essas regras, mas de acordo com as políticas de privacidade da Apple, ela não compartilha as informações que coleta sobre você com outras empresas.

Os usuários já podiam acessar as configurações de privacidade por aplicativo, mas não tinham permissão. Você também pode desabilitar globalmente o rastreamento por um período, se desejar.

Vá para Configurações> Privacidade> Rastreamento. Você pode então ver uma lista de aplicativos que ativou para rastreamento e desativar qualquer um deles.

Na parte superior está uma configuração global - você pode desativar Permitir que aplicativos solicitem rastreamento. Isso significa que você não verá pop-ups de aplicativos e impedirá que novos aplicativos solicitem permissão para rastreá-los.

Se você já deu permissão a alguns aplicativos para rastreá-lo, será perguntado se deseja continuar a permitir que eles rastreiem ou parem a partir desse ponto.

Escrito por Dan Grabham.