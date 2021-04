Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma imagem vazada afirma mostrar o tamanho do entalhe para o próximo iPhone 13 - um que parece significativamente menor do que nos telefones anteriores da Apple.

Conforme postado pelo usuário do Twitter DuanRui - e aparentemente obtido via Weibo - as imagens mostram o tamanho reduzido do entalhe em comparação com o iPhone 12 .

A amostra de filme, vista abaixo, parece mostrar um entalhe redesenhado que corta a largura da parte superior, embora seja possível que a altura do elemento também seja aumentada com a mudança. Como pode ser visto pelos recortes, os componentes da câmera frontal, sensores e outros módulos ainda estão presentes, mas o alto-falante foi removido.

Esta não é a primeira vez que um redesenho da barra superior é discutido, com um vazamento semelhante em março também sugerindo que o iPhone 13 poderia ser lançado com um entalhe menor .

No entanto, apesar dos rumores persistentes sugerindo que a mudança poderia estar chegando, nenhuma razão prática para a Apple mudar a aparência do entalhe foi sugerida. Isso significa que isso pode ser puramente sobre cosméticos e mover o alto-falante para um novo local, ao invés de componentes aprimorados sendo colocados.

Com mais espaço na tela para brincar, no entanto, é possível que a Apple possa reintroduzir a porcentagem da bateria na tela inicial, em vez de ficar oculta no Centro de Controle, ou talvez no símbolo do Bluetooth.

Além de possíveis mudanças de entalhe, a próxima parcela do iPhone parece muito semelhante ao iPhone 12 - e, como detalhado no vazamento de entalhe anterior, pode apresentar exatamente as mesmas dimensões de 5,4 polegadas, 6,1 polegadas e 6,7 polegadas.

Uma vez que ainda estamos a alguns meses de qualquer lançamento potencial, este é um boato simplesmente para manter o controle por agora, em vez de considerá-lo gravado na pedra.

E, como sempre, registraremos todos os rumores do iPhone 13 conforme a imagem continua a ficar mais clara.

