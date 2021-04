Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ainda nem vimos o lançamento dos iPhones 2021 , mas já começaram a surgir rumores e previsões em torno dos modelos 2022.

De acordo com o analista da Apple, Ming-Chi Kuo ( via AppleInsider ), os modelos de primeira linha do iPhone 14 virão com um sensor de 48 megapixels. Kuo disse em uma nota aos investidores que acreditava que os dispositivos ofereceriam uma câmera grande angular com um sensor de imagem CMOS de 48MP de 1/3 de polegada.

Ele disse: "Acreditamos que o novo iPhone 2H22 pode suportar saída direta de 48 MP e saída de 12 MP (modo de saída de fusão de quatro células) simultaneamente."

Kuo acrescentou: "Com saída de 12MP, o tamanho do pixel CIS do novo iPhone 2H22 aumenta para cerca de 2,5um, o que é significativamente maior do que o iPhone 12 e o iPhone 13, e maior do que os telefones Android existentes, e próximo ao nível DSC."

Diz-se que o tamanho do pixel na resolução nativa de 48 megapixels chega a cerca de 1,25 µm pixels. Kuo também disse que o novo sensor suportará gravação de vídeo de 8K - algo que os carros-chefe da Samsung oferecem, assim como o OnePlus 9 e 9 Pro e o Mi 11 Ultra da Xiaomi .

Além da previsão do novo sensor de câmera, Kuo também sugeriu que a Apple descontinuaria a linha mini do iPhone em 2022 - um boato que ouvimos antes e ainda esperamos que não seja verdade.

Você pode ler tudo sobre os próximos iPhones para 2021 e todos os rumores em torno deles em nosso recurso do iPhone 13 , mas por enquanto, levaríamos tudo sobre os modelos do iPhone 14 com uma pitada de sal porque eles estão muito distantes e muito pode mudar em 18 meses.

LG sai do mercado de telefonia, Sonos Roam revisado e muito mais - Pocket-lint Podcast 98 Por Rik Henderson · 14 Abril 2021

Escrito por Britta O'Boyle.