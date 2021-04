Como ver e excluir cartões de crédito salvos do Preenchimento Automático no iPhone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Existem alguns recursos excelentes nos dispositivos iPhone e Mac, um dos quais é o Preenchimento automático - a capacidade de salvar informações de contato e cartão de crédito no Safari para que você não precise inserir novamente o número longo do cartão e a data de validade sempre que comprar algo em um site.

Os cartões antigos permanecem salvos no Preenchimento automático, mesmo quando expiram, o que pode resultar em uma lista desnecessariamente grande de cartões para seleção. Não se preocupe, veja como encontrar seus cartões salvos no iPhone e Mac e como excluí-los e limpar o Preenchimento automático.

Para encontrar e ver os cartões de crédito salvos no iPhone, siga as etapas abaixo:

Abra as configurações no seu iPhone Role para baixo até Safari Toque em Preenchimento automático na seção Geral Toque em Cartões de crédito salvos Autentique usando Touch ID, Face ID ou senha do iPhone

Uma lista de seus cartões de crédito salvos aparecerá. Você pode clicar em qualquer um deles individualmente para ver o titular do cartão, número do cartão, validade e descrição do cartão. Toque em Editar no canto superior direito para editar qualquer uma dessas seções.

Para excluir ou limpar o Preenchimento automático no iPhone e remover um cartão da lista de sugestões ao finalizar a compra em um site do Safari, siga estas etapas:

Abra as configurações no seu iPhone Role para baixo até Safari Toque em Preenchimento automático na seção Geral Toque em Cartões de crédito salvos Autentique usando Touch ID, Face ID ou senha do iPhone Toque em Editar no canto superior direito Selecione os cartões de crédito que deseja remover ou excluir Toque em Excluir no canto superior esquerdo

Você também pode excluir um cartão seguindo as etapas 1 a 5 e, em seguida, tocando no cartão individual para obter as informações nele. A partir daqui, toque em Editar no canto superior direito e depois em Excluir cartão de crédito abaixo das informações.

Para adicionar um cartão de crédito ao recurso Preenchimento automático no iPhone para que apareça na lista de cartões sugeridos quando você finalizar a compra em um site, siga as etapas abaixo:

Abra as configurações no seu iPhone Role para baixo até Safari Toque em Preenchimento automático na seção Geral Toque em Cartões de crédito salvos Autentique usando Touch ID, Face ID ou senha do iPhone Toque em Adicionar cartão de crédito Você pode usar a câmera do seu iPhone para escanear o seu cartão selecionando Usar câmera Ou você pode inserir o nome do titular do cartão, número, validade e descrição manualmente. Toque em Concluído no canto superior direito quando terminar

Para localizar e ver os cartões de crédito salvos em um Mac, siga as etapas abaixo:

Abra o Safari em seu Mac Clique na guia Safari na barra de menu na parte superior da tela Selecione Preferências Toque na opção Preenchimento automático na parte superior da caixa pop-up Toque no botão Editar ao lado da caixa Cartões de Crédito Coloque sua senha Uma lista de seus cartões de crédito salvos no Preenchimento automático aparecerá

Para excluir ou limpar as informações salvas do cartão de crédito em um Mac, siga estas etapas:

Siga as etapas 1 a 7 acima Selecione o cartão de crédito que deseja remover ou excluir do Preenchimento automático Mantenha a tecla shift pressionada para selecionar vários Pressione o botão Remover

Para adicionar um cartão de crédito ao recurso Preenchimento automático no Mac, siga estas etapas:

Abra o Safari em seu Mac Clique na guia Safari na barra de menu na parte superior da tela Selecione Preferências Toque na opção Preenchimento automático na parte superior da caixa pop-up Toque no botão Editar ao lado da caixa Cartões de Crédito Coloque sua senha Toque no botão Adicionar abaixo da lista de cartões de crédito Insira a descrição, o número do cartão, o titular do cartão e a validade clicando nas caixas relevantes Toque em Concluído

Escrito por Britta O'Boyle.