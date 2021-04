Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple não fará mais da voz feminina da Siri a opção padrão em seus dispositivos, com o lançamento do mais recente software beta do iOS 14.5 . A empresa também está lançando duas vozes Siri completamente novas para falantes de inglês em todo o mundo.

De acordo com o TechCrunch , a mudança entra em vigor imediatamente e chegará a todos os usuários do iPhone , iPad e HomePod assim que a atualização for lançada publicamente. Portanto, ao configurar seu dispositivo Apple, você será solicitado a escolher uma voz Siri preferida. Anteriormente, o padrão do seu dispositivo era uma voz feminina de Siri, embora você pudesse se aprofundar nas configurações mais tarde e escolher outra voz, se desejado.

Quanto às novas vozes Siri , o TechCrunch disse que a Apple usou novos talentos e os executou através de seu motor Neural de texto para fala para torná-los mais naturais. Queria que eles "fluíssem mais organicamente por meio de frases que estão realmente sendo geradas em tempo real". Com a versão beta do iOS mais recente, as vozes da Siri na Irlanda, Itália e Rússia também receberam essas melhorias de texto para voz Neural.

No total, 38 vozes de Siri agora soam mais naturais.

“Estamos entusiasmados em apresentar duas novas vozes Siri para falantes de inglês e a opção para os usuários de Siri selecionarem a voz que desejam ao configurar seus dispositivos”, disse a Apple em um comunicado à mídia na quarta-feira. “Esta é uma continuação do compromisso de longa data da Apple com a diversidade e inclusão, e produtos e serviços que são projetados para refletir melhor a diversidade do mundo em que vivemos.”

Em outras palavras, essa mudança é apenas o exemplo mais recente da Apple tentando eliminar as associações de gênero de seu assistente de voz digital.

