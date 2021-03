Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançou o iPhone X com um grande entalhe em 2017 e apesar de algumas mudanças de design aqui e ali, notavelmente as bordas mais quadradas nos modelos do iPhone 12 , o entalhe permaneceu o mesmo.

Com base no último vazamento, porém, isso pode mudar para os modelos do iPhone 13 , que deve sair ainda este ano. A MacRumours recebeu uma foto de alguns painéis de vidro frontais alegadamente para os modelos do iPhone 13 e eles mostram um entalhe menor e uma peça de orelha realocada.

A foto veio do provedor de reparos grego iRepair e diz que os mesmos tamanhos de tela de 5,4 polegadas, 6,1 polegadas e 6,7 polegadas estavam presentes - sugerindo que poderíamos ver um iPhone 13 mini, apesar das alegações de que o iPhone 12 mini não vendeu bem .

Junto com o entalhe reduzido, a imagem dos painéis frontais também sugere que a peça de orelha - que atualmente está no entalhe - se moveria para a moldura superior. Rumores anteriores de analistas afirmavam que o entalhe diminuiria graças aos componentes sendo consolidados, embora a relocação do fone de ouvido não tenha sido mencionada nesses relatórios.

Há rumores de que, embora a mudança para um entalhe menor ocorra em 2021, a Apple poderia optar por um design de furo perfurado - como o Samsung - em 2022 e um design de tela inteira com sensor de impressão digital sob o display em 2023. Lembre-se de que existem rumores de um sensor de impressão digital sob a tela também foi reivindicado para os modelos do iPhone 13.

Outros rumores recentes em torno do iPhone 13 incluem a Samsung aparentemente trabalhando em telas LTPO com Promoção e uma data de venda no final de setembro. Você pode ler nosso resumo de boatos no iPhone 13 para saber as novidades.

Escrito por Britta O'Boyle.