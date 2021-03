Como configurar o Find My Friends e rastrear um iPhone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O aplicativo Find My da Apple permite que você rastreie a localização de seus amigos e familiares. A pessoa que você deseja rastrear também precisa ter um iPhone e aceitar sua solicitação para compartilhar sua localização com você, mas uma vez configurado, você pode rastrear o iPhone de sua família ou amigo a qualquer momento.

O recurso foi originalmente chamado de Find My Friends , mas os aplicativos Find My Friends e Find My iPhone foram combinados em 2019 com o lançamento do iOS 13 no que agora é chamado de Find My.

Veja como configurar o rastreamento para o iPhone de um amigo ou família e também como rastrear um iPhone após a configuração.

É fácil começar a compartilhar a localização do seu iPhone com um amigo ou familiar, e você pode escolher entre compartilhar por uma hora, até o final do dia em que você configurou, ou indefinidamente.

Lembre-se de que, durante o período de tempo que você selecionar, o amigo poderá ver exatamente onde você está, a menos que você desative sua localização ou não tenha dados do celular.

Para configurar encontrar meus amigos e começar a compartilhar sua localização com um amigo, siga as etapas abaixo:

Certifique-se de que vocês dois tenham um iPhone Abra o aplicativo Find My. Ele tem um fundo cinza com um grande círculo verde e um pequeno ponto azul dentro do círculo verde. Toque na guia Pessoas no canto inferior esquerdo Toque em Compartilhar meu local Pesquise o contato com o qual deseja compartilhar sua localização. Aqueles com iPhones aparecerão em azul. Se o nome do contato estiver cinza, eles não têm um iPhone e este recurso não funcionará Adicione quaisquer contatos adicionais com os quais deseja compartilhar sua localização Depois de selecionar todos os amigos com os quais deseja compartilhar sua localização, toque em Enviar no canto superior direito Selecione "Compartilhar por uma hora", "Compartilhar até o fim do dia" ou "Compartilhar indefinidamente"

Os amigos com os quais você escolheu compartilhar sua localização aparecerão na guia Pessoas do Find My app. Abaixo do nome, aparecerá "Pode ver seu local", a menos que vocês estejam compartilhando o local entre si.

Para rastrear o iPhone de um amigo, ele precisa compartilhar sua localização com você, conforme descrito acima. Se eles também fizerem parte do seu grupo Family Sharing - sobre o qual você pode ler mais em nosso recurso separado - e estiverem compartilhando a localização com você, você poderá ver todos os seus dispositivos Apple associados ao seu ID Apple na guia Dispositivos de o aplicativo Find My.

Seu amigo pode seguir as etapas na seção acima para começar a compartilhar a localização dele com você, o que permitirá que você rastreie o iPhone dele e veja onde ele está. Como alternativa, você pode começar a compartilhar sua localização com eles conforme descrito acima, depois tocar no nome deles na guia Pessoas e rolar para baixo até "Pedir para seguir o local".

Eles receberão uma notificação de sua solicitação, que terão de aceitar antes de você rastrear o iPhone.

Depois que sua solicitação for aceita e o local estiver sendo compartilhado, você pode ver a localização de um amigo na guia Pessoas do Find My app. Abaixo do nome, ele informará a cidade e o país onde eles estão, bem como a distância de você. Se você tocar em seu nome, verá um mapa com uma localização mais precisa, bem como a opção de obter instruções para sua localização.

Você também pode ver a localização de um amigo com quem você compartilha por meio de Mensagens . Abra Mensagens> Abra o bate-papo da pessoa da qual deseja ver a localização> Toque no nome dela na parte superior do bate-papo> Toque no símbolo "i". A localização deles aparecerá no mapa.

É possível configurar notificações no aplicativo Find My no iPhone. Você pode configurar seu iPhone para notificar automaticamente seu amigo quando você sair ou chegar em casa, por exemplo, ou você pode configurar uma notificação para você mesmo quando um amigo sair de casa ou do trabalho, ou até mesmo algo mais específico como passa por um determinado lugar em uma caminhada.

Para configurar notificações, siga as etapas abaixo:

Abra o Find My app Toque na guia Pessoas no canto inferior esquerdo Toque no amigo para o qual deseja configurar uma notificação ou sobre Deslize para cima no cartão de informações para ver todas as opções abaixo do mapa Toque em Adicionar em Notificações Toque em Notificar-me ou Notificar [contato]

Se você selecionar Notifique-me, poderá escolher entre [contato] Chega, [contato] Deixa ou [contato] Não é , seguido da localização atual do seu contato, sua localização ou um Novo Local e a frequência com que você deseja as notificações, que é Apenas uma vez ou Todas as vezes.

Escolher [contato] não está em altera ligeiramente as opções. As opções de localização são as mesmas, mas você pode selecionar um período e os dias em que deseja ser notificado. Por exemplo, você pode configurar uma notificação para alertá-lo sempre que um amigo não estiver no trabalho durante a semana.

Se você selecionar Notificar [contato], poderá escolher entre Chego e Eu saio, seguido de sua localização atual, a localização atual ou Novo local e a frequência com que deseja que as notificações sejam enviadas , que novamente é uma escolha de Apenas uma vez ou Todas as vezes.

Depois de selecionar suas escolhas, você precisa tocar em Adicionar no canto superior direito. Quando você está configurando uma notificação para você mesmo, o contato sobre o qual está optando por ser notificado receberá um alerta informando que você configurou uma notificação.

Existem algumas outras dicas e truques dentro do aplicativo Find My que vale a pena mencionar para ajudá-lo a obter o máximo dele.

Você pode interromper o compartilhamento de sua localização a qualquer momento desativando a opção de localização em Find My app na guia Me. Quando desativado, nenhum dos seus amigos com quem você está compartilhando sua localização poderá ver onde você está.

Ele simplesmente dirá Nenhum local encontrado abaixo do seu nome na guia Pessoas. Quando você ativá-lo novamente, sua localização reaparecerá.

Você pode parar de compartilhar sua localização com um amigo específico permanentemente se mudar de ideia. Você desaparecerá da lista deles em Pessoas no Find My app e terá que seguir as etapas no início deste recurso para começar a compartilhar o local novamente.

Abra o aplicativo Find My> Toque na guia Pessoas> Toque na pessoa com quem você deseja parar de compartilhar sua localização> Deslize para cima no cartão de informações na parte inferior da tela> Toque em Parar de compartilhar meu local> Confirmar Parar Compartilhando localização .

Se você não quiser receber solicitações de amigos para seguir sua localização, pode desativá-los.

Abra o aplicativo Find My> Toque na guia Eu> Deslize para cima no cartão de informações na parte inferior da tela> Desative a opção Permitir Pedidos de Amizade em Notificações.

Você pode adicionar certos amigos como favoritos no Find My app. Se você adicionar um amigo ou contato como favorito, eles aparecerão no topo da sua lista na guia Pessoas do Find My app, permitindo que você veja sua localização rapidamente, especialmente se você estiver compartilhando sua localização com vários amigos.

Abra o aplicativo Find My> Toque no nome na guia Pessoas> Deslize para cima no cartão de informações na parte inferior da tela> Toque em Adicionar [contato] aos Favoritos.

Em vez de fazer com que a cidade e o país apareçam como o local sob o nome de um contato no aplicativo Find My, você pode editar o nome de um local de forma que diga Casa ou Trabalho, por exemplo.

Abra o aplicativo Find My> Toque na guia Pessoas> Toque na pessoa para a qual deseja editar o local> Deslize para cima no cartão de informações na parte inferior da tela> Toque em Editar Nome do Local> Selecione em Casa, Trabalho, Escola , Gym, None ou Create Custom Label.

Você pode editar o nome de um local para você e seus contatos, para que eles vejam Casa em vez da cidade e do país.

Abra o Find My app> Toque na guia Eu> Deslize para cima no cartão de informações> Toque em Editar Nome do Local.

Se você não deseja mais ver a localização de um amigo, pode removê-lo da sua lista.

Abra o Find My app> Toque na guia Pessoas> Toque na pessoa que você deseja remover da sua lista> Deslize para cima no cartão de informações na parte inferior da tela> Toque em Remover [contato].

Escrito por Britta O'Boyle.