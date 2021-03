As correções de segurança do Apple iOS podem ser separadas das principais atualizações no futuro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple atualmente oferece uma grande atualização do iOS e iPadOS por ano, com várias atualizações menores ao longo do ano, adicionando recursos extras ou implementando correções de segurança.

Isso pode estar prestes a mudar, no entanto, com o 9to5Mac detectando algumas alterações no código interno do quarto beta para a próxima atualização do iOS 14.5 que sugere que as atualizações de segurança podem se tornar separadas das atualizações principais com novos recursos.

De acordo com o site, uma seção encontrada no menu de atualização do iOS sugere que a Apple oferecerá atualizações de segurança independentes para usuários de iPhone e iPad no futuro.

É dito que os usuários serão capazes de alternar entre atualizações de segurança e novas atualizações individualmente, o que permitirá a você garantir que ainda receberá correções de segurança para o seu dispositivo, mesmo se você optar por não baixar o software iOS completo mais recente.

O site também disse que o código indica que se você baixar uma atualização específica, como uma correção de segurança, pode ser necessário excluí-la antes de baixar outra atualização do iOS.

Atualmente, não está claro como a Apple pode implementar isso, mas como a Apple oferece atualizações de segurança para usuários de Mac que já executam uma versão mais antiga do MacOS, e o Android também funciona assim, não seria surpreendente ver iOS e iPadOS também mudarem para isso sistema.

Ainda não se sabe quando a atualização do iOS 14.5 será lançada, embora esteja definido para trazer alguns grandes novos recursos com ela, incluindo a capacidade dos usuários do Apple Watch de desbloquear o iPhone mesmo com uma máscara facial , bem como alguns Beats fones de ouvido sendo adicionados ao Find My app.

Escrito por Britta O'Boyle.