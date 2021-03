SOS de emergência no iPhone: como configurá-lo e ativá-lo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Existem tantos recursos de software integrados ao iPhone , alguns são fáceis de encontrar, outros estão um pouco mais ocultos, mas não são apenas muito úteis, mas também bons para a segurança.

Quando configurado, o SOS de Emergência no iPhone não oferece apenas uma opção rápida de ligar para os serviços de emergência se estiver com problemas, mas também alertará automaticamente seus contatos de emergência sobre sua localização.

Existem algumas opções diferentes para configurar e ativar o SOS de Emergência no iPhone. Examinamos todos eles abaixo para ajudá-lo a garantir que seu iPhone esteja pronto para ajudá-lo tanto quanto possível, caso você se sinta inseguro ou precise entrar em contato com serviços de emergência.

Um dos recursos das configurações de SOS de emergência no iPhone é a capacidade de pressionar rapidamente o botão lateral ou o botão inicial do dispositivo cinco vezes consecutivas para ligar para os serviços de emergência.

Para configurar isso: Abra Configurações> SOS de emergência> Alternar em chamada com botão lateral.

Quando você pressiona o botão lateral ou o botão home cinco vezes, uma sirene alta soa e uma contagem regressiva a partir de três começa. Você pode desligar o som da contagem regressiva. Para desligá-lo: Abra Configurações> SOS de emergência> Desativar som de contagem regressiva.

Pressione e segure o botão lateral ou o botão home no iPhone para aumentar ou diminuir o volume para abrir outra tela no iPhone.

As opções nesta tela são Deslizar para desligar, deslizar para ID médica e deslizar para SOS de emergência.

Se você deslizar a seção SOS de Emergência, isso também chamará os serviços de emergência, embora seja um pouco mais difícil de fazer se você estiver com problemas em comparação com pressionar o botão lateral ou inicial cinco vezes, portanto, vale a pena alternar para esse recurso como acima. Ativá-lo não desativa a capacidade de usar também a opção de slide mencionada nesta seção.

É possível adicionar contatos de emergência no aplicativo Saúde da Apple. Uma mensagem será enviada com sua última localização conhecida quando você usar o SOS de emergência para ligar para os serviços de emergência.

Para configurar contatos de emergência: Abra Ajustes> SOS de Emergência> Editar Contatos de Emergência em Saúde. Isso iniciará o aplicativo Health, onde você segue as etapas 4 a 9 abaixo.

Alternativamente, você pode:

Abra o aplicativo Saúde Toque em seu perfil no canto superior direito Toque em Identificação Médica Pressione Editar no canto superior direito Toque em Adicionar contato de emergência Escolha o contato Escolha o número se houver mais de um Selecione o relacionamento deles com você Toque em Concluído no canto superior direito

Se você abrir Configurações> SOS de emergência, verá a lista de contatos de emergência para os quais uma mensagem será enviada e sua localização.

Sonos Roam, Oppo Find X3 Pro e muito mais - Pocket-lint Podcast 94 Por Rik Henderson · 12 Março 2021

Vale a pena configurar sua ID médica no iPhone ao mesmo tempo em que configura o SOS de emergência e os contatos.

É possível configurá-lo para permitir que qualquer pessoa acesse sua identificação médica na tela de bloqueio do seu iPhone se você estiver em um acidente, por exemplo, e os médicos precisam saber se você tem alguma alergia ou qualquer condição médica pré-existente.

Abra o aplicativo Saúde> Toque em seu perfil no canto superior direito> Toque em ID médica> Toque em Editar no canto superior direito> Preencha todas as condições e faça anotações> Alterne para Mostrar quando bloqueado> toque em Concluído.

A sua ID médica estará então disponível mesmo quando o seu iPhone estiver bloqueado.

Escrito por Britta O'Boyle. Edição por Chris Hall.