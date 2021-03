Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já faz algum tempo que ouvimos rumores de que o iPhone 12 mini, um deleite absoluto quando o testamos e amplamente recebido por seu tamanho diminuto, pode não ter correspondido ao seu faturamento em termos de vendas.

Agora, Nikkei está relatando que a Apple está farta - está fazendo um corte enorme de 70% no número de unidades que planejava produzir. Essa é uma queda tão significativa que verá 20% menos iPhone 12s fabricados até junho.

Adoramos o iPhone 12 mini, que faz poucos compromissos para trazer a experiência principal em um corpo menor, e esse sentimento foi ecoado pela maioria das pessoas que conhecemos que já experimentaram o telefone.

No entanto, ainda não é um aparelho barato e a penetração no mercado parece não ter sido o que a Apple esperava com otimismo. No entanto, é confuso que a análise de mercado da Omedia ainda indica que foi o décimo telefone mais vendido do mundo em 2020.

Isso pode significar que o problema aqui é tanto com as expectativas da Apple quanto com as vendas reais do telefone, então esperamos muito que isso não freie os planos futuros para iPhones menores.

Não se sabe se outros fabricantes de telefones estavam assistindo ao iPhone 12 mini para ver se deveriam seguir o exemplo, mas essa notícia também não vai espalhar muita confiança nessa frente.

Escrito por Max Freeman-Mills.