(Pocket-lint) - A Apple está planejando apresentar um design de lente traseira unibody e matrizes de periscópio em futuros modelos de iPhone.

Segundo o confiável analista da Apple, Ming-Chi Kuo, que, em nota aos investidores publicada pela AppleInsider , previu as mudanças na configuração da câmera da Apple nos modelos de smartphone para 2022 e 2023.

Conforme descrito na previsão de Kuo, o iPhone do próximo ano adotará um design monobloco que integra o motor de bobina de voz da câmera com todo o conjunto de lentes. Isso é diferente do design dos modelos atuais, que separam esses elementos, e tal mudança poderia ajudar a economizar espaço interno e oferecer durabilidade aprimorada.

O notado informante também sugeriu que a Apple procurará converter mais dispositivos em uma série de lentes telefoto 7P, afastando-se da pilha 6P atualmente usada em alguns modelos.

Essencialmente, isso permite que o módulo grande angular aumente a captação de luz e diminua a probabilidade de uma aberração cromática.

Essa também não é toda a diversão prevista por Kuo. No iPhone de 2023, o analista detalha como a Apple implementará uma teleobjetiva periscópica pela primeira vez.

Essas lentes normalmente são compostas por prismas e espelhos que funcionam para estender a lente focal de uma matriz de lentes e podem ser usadas para direcionar a luz para o sensor de um telefone.

Há até mesmo uma ideia para a linha de iPhone 2021, com Kuo indicando que a Apple ajustará a ótica e mudará de vidro para materiais de cobertura de plástico para o ID Facial.

Claro, como a maioria dessas dicas de Kuo estão relacionadas a dispositivos iPhone que não serão lançados tão cedo, é importante levá-los com cautela.

Embora possam ser uma indicação dos planos atuais da Apple para a configuração de sua câmera, as coisas podem mudar muito rapidamente - só o tempo dirá quando ou se a Apple decidirá fazer essas mudanças de corpo único e periscópio.

Escrito por Conor Allison.