(Pocket-lint) - Notícias sobre a Apple trabalhando em um iPhone dobrável e no iPhone SE de próxima geração surgiram mais cedo, graças a um analista respeitado com um histórico sólido. Agora, o mesmo analista afirma que a Apple lançará quatro modelos de iPhone em 2021.

De acordo com Ming-Chi Kuo (via MacRumors) , todos os quatro modelos de iPhone virão nos mesmos tamanhos da linha 2020 . Kuo disse que podemos esperar modelos do iPhone 13 Pro, também, que contará com telas LTPO de 120 Hz com eficiência energética e uma câmera ultra-ampla atualizada com uma lente de abertura f / 1.8 e autofoco.

A série inteira do iPhone 13 incluirá baterias maiores e recortes de tela menores. Fora isso, os modelos 2021 não serão muito diferentes dos modelos existentes. Kuo disse que o iPhone não oferecerá USB-C em 2021 e que os quatro modelos terão o modem 5G da Qualcomm X60.

Não houve menção da Apple adicionar um leitor de impressão digital no display aos modelos 2021 - algo que Mark Gurman, da Bloomberg, disse esperar. A nota de pesquisa de Kuo disse ainda que "não haverá design portless" este ano, afinal. Isso também foi muito espalhado por anos .

Finalmente, olhando para as linhas de 2022 da Apple, Kuo acredita que alguns modelos de iPhone no próximo ano apresentarão um recorte de tela perfurado.

Escrito por Maggie Tillman.