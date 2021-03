Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Notícias sobre a Apple trabalhando em um iPhone dobrável vieram à tona mais cedo, graças a um analista respeitado com um histórico sólido. Agora, o mesmo analista afirma que a versão de próxima geração do 2020 iPhone SE será lançada em algum momento durante o primeiro semestre de 2022.

De acordo com Ming-Chi Kuo (via MacRumors ), o novo modelo não será muito diferente do existente, adicionando principalmente suporte para 5G e um processador atualizado. A aparência e as especificações devem ser bastante semelhantes às do ‌iPhone SE‌ de 4,7 polegadas lançado em abril de 2020, disse ele. Esse telefone é muito parecido com o iPhone 8, mas com algumas melhorias internas, incluindo o chip A13 da série iPhone 11 .

Em nossa análise do iPhone SE atual , dissemos que é um iPhone notável. Claro, ele é construído em torno de um hardware de três anos, mas para um telefone acessível, o SE oferece o tipo de poder que o manterá contente, sem a necessidade de atualização no futuro imediato. Isso é atraente para todos os usuários do iPhone 6, 6S, 7, 7S e iPhone 8 que desejam atualizar, mas não querem um telefone mais caro.

Quanto à versão de próxima geração, Kuo acha que a experiência irá "melhorar significativamente" se a Apple adicionar um botão liga / desliga ‌Toque ID‌, mas ele também "não tem visibilidade" sobre se isso realmente acontecerá.

