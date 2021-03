Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você precisar de mais evidências de que a Apple está trabalhando em um iPhon e dobrável, um analista bem respeitado com um histórico sólido está alegando que a Apple está desenvolvendo um telefone desse tipo e que ele pode ter como meta o lançamento em 2023.

De acordo com Ming-Chi Kuo (via MacRumors ), o iPhone dobrável da Apple poderia ter uma tela entre 7,5 e 8 polegadas. Será do tamanho de um iPad Mini quando dobrado também, o que significa que será mais como um Galaxy Fold do que o Galaxy Z Flip ou Razr.

A Apple ainda está tentando resolver "questões-chave de tecnologia e produção em massa". Se puder fazer isso este ano, o telefone será lançado em dois anos.

Kuo observou que o produto "ainda não foi lançado oficialmente", no entanto, o que significa que ele pode estar em estágio de pesquisa e não se concretizar. Lembre-se de que, em janeiro de 2021, a Bloomberg também afirmou que a Apple está trabalhando em um iPhone dobrável, embora sugerisse que o telefone seria muito menor.

Bloomberg disse que a empresa sediada em Cupertino está a anos de lançar um dispositivo para os consumidores, já que ele estava funcionando apenas na tela e ainda nem havia iniciado o resto do telefone. Os primeiros protótipos da tela eram supostamente muito parecidos com telas dobráveis já disponíveis em fabricantes como Samsung, Motorola e outros. A Apple espera projetar um iPhone dobrável com uma "dobradiça invisível", disse Bloomberg.

Será interessante ver se a Apple pode realmente conseguir uma dobradiça invisível. Isso ajudaria seu telefone a se destacar, dado que os telefones dobráveis já existem há anos quando um iPhone dobrável aparentemente está pronto para ser lançado. Manteremos você informado à medida que aprendermos mais.

Escrito por Maggie Tillman.