Como o iPhone 13 pode funcionar sem uma porta Lightning

(Pocket-lint) - É nessa hora que começamos a ver muitos links sobre os próximos iPhones - neste caso, o iPhone 13 (ou talvez 14).

Tem sido bastante comum nos últimos anos um boato sugerir que não haverá porta Lightning, o que significa que o próximo dispositivo não terá portas para conectividade externa de qualquer espécie.

Aqui está o boato de novo - mas desta vez há uma diferença.

Um dos maiores problemas em não ter a porta Lightning - além da velocidade de carregamento e aplicativos para certos usuários, como áudio profissional - é como um iPhone é recuperado se algo der errado com ele.

Tradicionalmente, você conectaria seu iPhone ao iTunes e ainda é uma opção, é claro. E se você levar seu iPhone a uma Apple Store para consertá-lo, eles o conectarão.

O site Appleosophy da Apple sugere que várias equipes internas da Apple foram encarregadas de encontrar uma solução aqui; ou seja, como você recuperaria um iPhone sem uma conexão física. Uma solução sugerida é que colocar o dispositivo no modo de recuperação aciona um estado de recuperação de Internet, o que significa que o dispositivo pode ser emparelhado com um Mac.

Este modo pode iniciar automaticamente se houver um problema. Um sistema de backup pode usar o Bluetooth como último recurso (principalmente por causa das velocidades lentas de transferência de dados).

Também é sugerido que a Apple poderia incluir uma almofada oculta no dispositivo - talvez na parte de trás do slot do SIM - para permitir que o dispositivo seja restaurado por um engenheiro em caso de um problema maior. Isso seria semelhante à tecnologia de cabo iBus que pode ser usada para ressuscitar um Apple Watch da Apple morto.

Outros rumores recentes do iPhone 13 sugerem que uma variante premium (tão Pro) do dispositivo virá com 1 TB de armazenamento, enquanto o conhecido analista da Apple, Ming-Chi Kuo, sugere que o iPhone 12 mini de 5,4 polegadas teve sucesso o suficiente para que haja outro mini versão este ano .

