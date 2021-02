Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple possivelmente está fazendo um novo acessório de carregamento do iPhone: uma bateria que se conecta magneticamente usando MagSafe.

De acordo com a Bloomberg , a Apple já desenvolveu protótipos - alguns com exterior de borracha. O acessório da bateria está em desenvolvimento há pelo menos um ano, mas tem havido alguns obstáculos, pois o software do iPhone às vezes acha que a bateria está superaquecendo. Bloomberg disse que a Apple leva a sério o anúncio de acessórios de carregamento, uma vez que teve que arquivar o anteriormente anunciado tapete de carregamento AirPower em 2019.

Lembre-se de que uma nova bateria começou a surgir depois que uma referência foi encontrada no código beta do iOS 14.5 , conforme detectado pelo MacRumors . A Bloomberg disse que a referência foi removida e problemas de desenvolvimento em andamento podem resultar no adiamento ou cancelamento do acessório.

Além das novidades sobre acessórios, o relatório da Bloomberg também observou que a linha do iPhone provavelmente não receberá suporte para carregamento reverso sem fio tão cedo. A Apple está supostamente interessada em permitir que seus dispositivos carreguem uns aos outros, e até esperava que o iPhone 2019 fosse capaz de carregar AirPods sem fio. Essa capacidade nunca se concretizou e é “improvável num futuro próximo”, de acordo com a Bloomberg.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 19 Fevereiro 2021

Para saber mais sobre a linha atual de acessórios MagSafe da Apple, que se fixam na parte de trás do iPhone por meio de um círculo de ímãs embutido, consulte nosso guia.

Escrito por Maggie Tillman.