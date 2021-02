Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple pediu a ajuda da LG para desenvolver uma tela dobrável para um futuro iPhone, de acordo com um novo relatório da DigiTimes .

Fontes do outlet sugerem que o LG Display ajudará a Apple no desenvolvimento de um painel OLED dobrável para o iPhone. No entanto, não está claro neste estágio se ele permaneceria como fornecedor do iPhone dobrável uma vez que o dispositivo fosse desenvolvido e estivesse pronto para produção em massa.

Claro, esta não é a primeira vez que ouvimos boatos sobre o iPhone Fold - e nem mesmo a primeira vez que a LG foi ligada à produção da tela.

Em 2017, foi relatado que havia uma "força-tarefa" da LG trabalhando em telas flexíveis para o iPhone, um ano após a empresa ter escolhido a Apple e outros gigantes da tecnologia como clientes da tecnologia.

No entanto, a Samsung foi sugerida anteriormente como fornecedora da Apple de telas dobráveis OLED, com relatórios recentes observando que a empresa forneceu à Apple amostras para teste no ano passado.

Já que a Apple usou telas LG e Samsung nos modelos atuais e anteriores do iPhone, é inteiramente possível que esteja testando ambos e chegue ao ponto de fornecer a tela de ambos os fornecedores. Nesta fase, simplesmente não sabemos nada sobre o dispositivo com muita certeza.

O que é verdade, porém, é que os rumores têm ganhado impulso ao longo do último ano. Isso não significa necessariamente nada de concreto, mas sugere que um iPhone dobrável pode chegar mais cedo ou mais tarde.

Escrito por Conor Allison.