Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O aplicativo Apple TV foi projetado para reunir toda a sua TV em um só lugar. É o lar do serviço de assinatura Apple TV + , mas também apresenta programas de outros parceiros de streaming, como Prime TV e Disney +, bem como milhares de filmes para comprar ou alugar.

Há seções selecionadas para ajudá-lo a descobrir mais do que você gosta, com base no que você assiste em todas as plataformas diferentes, bem como as escolhas do editor para escolher o melhor de todas as plataformas diferentes e fazer o trabalho por você.

O aplicativo Apple TV está disponível em uma variedade de dispositivos - não apenas iPhone , iPad, Mac e Apple TV - mas também em dispositivos não Apple, incluindo Samsung Smart TVs, LG TVs, dispositivos Roku e Amazon Fire TV.

Temos um recurso separado que se concentra em como o aplicativo da Apple TV funciona e todos os dispositivos para os quais é compatível, mas aqui estamos examinando como usar o aplicativo da Apple TV no iPhone e iPad , com algumas dicas e truques para ajudá-lo a o máximo disso.

O aplicativo da Apple TV possui quatro guias de navegação principais na parte inferior: Assistir agora, Originais, Biblioteca, Pesquisar. Se você começar a assistir a um programa ou filme pelo aplicativo da Apple TV no seu iPhone ou iPad, poderá continuar exatamente de onde parou em qualquer outro dispositivo em que abrir o aplicativo da Apple TV.

Para quem tem AirPods , o iOS 14 trouxe a troca automática para que você possa iniciar um programa ou filme no seu iPhone, pegar no seu iPad e continuar ouvindo e assistindo, sem ter que mexer nos controles.

Assistir agora é onde você encontrará listas selecionadas como O que assistir, Melhor do iPlayer da BBC, Melhor do ITV Hub, Novo e notável, bem como a capacidade de navegar pelo conteúdo por década, escolhas do editor com base no seu humor e navegue pelo conteúdo por coleção - como Family Movie Night.

Todos os programas que você adicionar de qualquer serviço compatível também aparecerão no topo da seção Assistir Agora em uma seção Próximo Próximo. É um pouco como My List da Netlix, mas mostra tudo de cada plataforma suportada.

Existem também três seções separadas na parte superior da guia Assistir agora: Filmes, Programas de TV, Crianças. Na seção Filmes, você encontrará várias seções diferentes, como Principais Filmes, Preços por tempo limitado, Agora disponíveis para alugar e Novos e dignos de nota, entre outras.

A seção Programas de TV oferece seções como Destaques de hoje, Série Bingeworthy no iPlayer da BBC, Assistir temporadas inteiras, Catch Up Now e Reality Bites.

A seção Kids permite que você encontre programas baseados nos personagens de seus filhos, como Paw Patrol ou Hey Duggee. Há também seções com todos os programas BBC iPlayer Kids, por exemplo, Filmes de sucesso recentes, Filmes de família imperdíveis e Milkshake! Favoritos. Na parte inferior da seção infantil está a capacidade de selecionar faixas etárias, como 2 a 4 ou 5 a 7 anos, para descobrir novos programas para seus filhos assistirem.

Talvez sem surpresa, a seção Originais do aplicativo Apple TV é onde você encontrará todo o conteúdo do Apple TV +. Também possui várias seções, como Últimos Lançamentos, Série de Drama, Série de Comédia, Diversão para a Família e Longas-metragens, entre outras. Você também pode assistir os trailers dos programas e filmes que estarão disponíveis em breve.

A biblioteca é onde você encontrará todos os filmes ou programas que você comprou no iTunes anteriormente. Há uma seção para programas comprados recentemente e uma seção para filmes comprados recentemente, mas acima dessas, você pode tocar em programas de TV, filmes, compartilhamento em família e gêneros para acessar o conteúdo comprado também.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 17 Fevereiro 2021

A guia Compartilhamento Familiar aqui permite que você veja e assista a qualquer coisa que qualquer membro do seu grupo Compartilhamento Familiar tenha comprado tocando em seu nome.

A seção Pesquisar do aplicativo Apple TV permite que você pesquise qualquer programa ou filme na barra de pesquisa na parte superior. Você pode então tocar no botão "+ Adicionar" na parte superior para adicionar um programa ou filme à sua lista Próximo Próximo que aparece na guia Assistir Agora que mencionamos.

A seção Pesquisa também tem várias seções - como Comédia ou Ação - nas quais você pode tocar para revelar filmes e programas que se enquadram nessas categorias.

Aqui estão algumas dicas e truques para ajudá-lo a obter o máximo do aplicativo da Apple TV no iPhone e iPad.

Procure um programa que deseja assistir> Toque no programa da lista> Toque no botão "+ Adicionar" no canto superior direito. Em seguida, ele aparecerá na seção Próximo Próximo da guia Assistir Agora.

Abra o aplicativo da Apple TV> Toque no programa que deseja baixar ou pesquise por ele> Selecione Baixar se for um filme> Ou selecione o ícone de download para cada episódio de um programa de TV.

Abra o aplicativo Apple TV> toque em seu perfil no canto superior direito> Limpar histórico de reprodução.

Você pode experimentar qualquer um dos canais da Apple TV gratuitamente por sete dias. Cada um tem suas próprias taxas de assinatura mensal após o período de avaliação, mas todos também têm seus próprios programas.

Abra o aplicativo Apple TV> Toque na guia Assistir agora> Role para baixo até Canais> Toque no canal que deseja experimentar> Experimente [Canal] Grátis.

Abra o aplicativo da Apple TV> Toque na guia Assistir agora> Toque em Crianças na parte superior> Role para baixo até a parte inferior> Selecione De 2 a 4 anos, De 5 a 7 anos ou de 8 a 10 anos.

Abra o aplicativo da Apple TV> toque na guia Assistir agora> toque em Ver tudo na seção O que assistir.

Para acessar o conteúdo comprado por um membro da família, ele precisará estar dentro do seu Grupo familiar.

Abra o aplicativo Apple TV> Toque em Biblioteca> Compartilhamento Familiar> Selecione o conteúdo da pessoa que você deseja ver> Selecione o conteúdo que deseja assistir.

Você pode pesquisar por um serviço compatível - como Amazon Prime - para ver os principais resultados que surgem para esse serviço. Você pode então adicionar um programa ou filme do serviço à sua lista de Próximos Próximos, ou pode assisti-lo através do aplicativo do respectivo serviço. Netflix ainda não é compatível.

Abra o aplicativo Apple TV> Toque na guia Pesquisar na parte inferior> Pesquise o serviço> Selecione entre Resultados Principais, Filmes e Programas de TV.

O iPhone e iPads da Apple permitem que você conecte dois conjuntos de AirPods. Você pode então compartilhar o áudio enquanto assiste a uma tela. Ótimo para quando em um avião, por exemplo.

Abra o aplicativo de configurações no seu iPhone ou iPad> Role para baixo até Apple TV> Ative ou desative o uso de dados móveis na seção de opções de streaming.

Abra o aplicativo de configurações no seu iPhone ou iPad> Role para baixo até Apple TV> Ative ou desative o uso de dados móveis na seção de opções de download.

Para encontrar conteúdo 4K HDR - que você pode comprar ou alugar e assistir em uma TV 4K HDR compatível: Abra o aplicativo Apple TV> Toque em Pesquisar> Toque em Filmes Agora em 4K HDR.

Escrito por Britta O'Boyle.