Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima atualização do sistema operacional móvel da Apple, iOS 14.5 , incluirá a capacidade de selecionar um serviço de música padrão de terceiros, como o Spotify, quando você pedir ao Siri para tocar uma música.

Conforme observado por MacRumors , o iOS 14.5 beta atual pode alterar seu serviço de música padrão de terceiros. Até agora, parece que, quando você pede ao Siri para tocar uma música no iOS 14.5, é solicitado que você selecione uma série de aplicativos que deseja usar para reproduzi-la. Isso tudo está de acordo com uma imagem compartilhada no Reddit . No entanto, outros relatórios observam que o Siri não apresenta aplicativos para você escolher.

Em vez disso, o Siri apenas solicita acesso aos dados do Spotify e, em seguida, os pedidos de músicas passarão pelo Spotify daqui para frente. Outros usuários do Reddit relataram que o recurso funciona de maneira diferente para eles também. Lembre-se de que o iOS 14.5 e este recurso ainda estão em teste. O recurso pode nunca chegar à versão final. Mas tudo indica que a Apple está considerando permitir que os usuários alterem seu aplicativo de música padrão.

Lembre-se que a Apple também começou a permitir que os usuários mudassem seus aplicativos de e-mail ou navegador padrão com o lançamento do iOS 14 no ano passado.

Melhores smartphones 2021: os melhores telefones celulares disponíveis para compra hoje Por Chris Hall · 5 Janeiro 2021 · Os melhores smartphones que você pode comprar atualmente, cobrindo o melhor do iPhone e Samsung, Huawei e tudo o que o Android tem a oferecer

Para saber mais sobre o que há de novo no iOS 14.5, bem como a atualização complementar para o iPad, veja nosso resumo de recursos dos betas aqui.

Escrito por Maggie Tillman.