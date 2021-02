Um caso para o iPhone 12 mini: por que a Apple não deveria cancelar seu telefone compacto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma tendência para telefones maiores dominou o mercado de smartphones por vários anos, mas a Apple ainda lançou o delicioso iPhone 12 mini de 5,4 polegadas em 2020.

Há rumores de que será o primeiro e último modelo compacto de seu tipo. Foi relatado que a empresa está planejando descontinuar a produção do iPhone mini no segundo trimestre de 2021, o que, em nossa opinião, seria uma notícia muito triste.

Veja por que a Apple não deve cancelar a linha mini do iPhone.

Pode ser uma surpresa para quem está lendo isso em seus enormes dispositivos de mais de 6,5 polegadas, mas nem todo mundo quer um telefone enorme. Sim, realmente. Claro que existem muitas pessoas que o fazem - é por isso que os telefones pequenos desapareceram nos últimos anos - mas muitas pessoas não são todos.

O iPhone 12 mini foi responsável por 6% das vendas do iPhone no período de outubro a novembro de 2020, de acordo com um relatório da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) . Mas - mesmo que esse relatório não seja um número oficial da Apple - isso ainda é possível 6 por cento e quando você está falando de vendas do iPhone, ainda são muitos dispositivos e muitas pessoas andando por aí com seus encaixes do iPhone 12 mini muito bem em seus bolsos.

O iPhone 12 mini é uma potência absoluta. O dispositivo compacto e super fofo tem o mesmo poder que o resto da série do iPhone 12 , incluindo os modelos Pro, então quem quer um dispositivo menor não precisa se comprometer. A Apple fez o que a Sony Mobile costumava oferecer com seus modelos compactos.

O iPhone SE pode ser compacto também, mas você compromete o espaço na tela com o SE, bem como os recursos do chip e da câmera, e o SE também não é 5G, então você perde o futuro das ofertas do mini também.

Passamos do iPhone 11 Pro para o iPhone 12 mini e não passa um dia em que sentimos falta da tela maior. Sim, sentimos falta do acabamento premium do Pro e a lente da câmera telefoto também foi útil, mas há algo muito refrescante em um dispositivo menor.

O mini é um verdadeiro deleite para segurar na mão e poder fazer as coisas facilmente com uma mão é fantástico. É tão leve - surpreendentemente tão - e confortável que, honestamente, lutaríamos para voltar a um dispositivo maior.

Telefones pequenos são nostálgicos. Eles nos levam de volta aos dias em que o Nokia 3310s e o Motorola Razrs governavam o mundo.

Ambos os dispositivos voltaram com nova tecnologia - telas sensíveis ao toque e telas dobráveis - décadas depois, então há definitivamente um argumento para o iPhone mini também preencher parte da cota nostálgica, mas em um nível mais prático.

Deixamos cair o iPhone 12 mini muito menos do que os telefones maiores anteriores que já tínhamos. Ele se encaixa muito melhor na mão, mas não é apenas porque temos mãos menores. Amigos com mãos maiores disseram o mesmo.

O mini iPhone é apenas mais gerenciável. Além disso, ele não puxa seu jeans para baixo quando você anda porque é tão pesado que também é uma vitória.

O iPhone 12 mini é diferente do normal. Às vezes a norma é ótima, mas não há mal nenhum em ir contra a multidão também. Isso torna tudo um pouco mais emocionante quando há variedade.

Ironicamente, o slogan do Android "Esteja junto. Não é o mesmo" é um resumo perfeito disso. O iPhone mini permite que você esteja junto com os iPhones mais recentes, mas não iguais, oferecendo a opção de um iPhone para todos no mercado.

Não nos interpretem mal, 699 libras ainda é muito dinheiro, mas o nome "mini" se refere ao seu tamanho e não às especificações, então você está pagando menos do que a maioria dos carros-chefe porque é menor, não porque é menos poderoso.

Por esse dinheiro, você obtém exatamente as mesmas especificações do iPhone 12 maior. A mesma câmera, o mesmo poder, as mesmas opções de armazenamento, as mesmas opções de cores, o mesmo design, o mesmo nível de impermeabilização.

Quando a Apple lançou o telefone, Greg Joswiak, vice-presidente sênior de Marketing Mundial da Apple, disse: "[O] iPhone 12 e iPhone 12 mini elevam o design a um novo nível em um novo formato que é tão bonito quanto durável e produz nunca foi tão fácil para os clientes encontrarem o iPhone perfeito para se adequar ao seu estilo de vida. "

Embora isso seja uma conversa de marketing, o formato do iPhone 12 mini é durável em nossa experiência e dá aos clientes a escolha e isso é o que mais amamos nele: a opção. Não estamos sugerindo que todos vão querer pequenos e compactos, mas para aqueles que querem, por que eles não deveriam ser atendidos também, mesmo que as vendas não sejam inovadoras?

Escrito por Britta O'Boyle.