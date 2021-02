Como desbloquear seu iPhone com ID facial com Apple Watch ao usar uma máscara facial

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está testando um novo recurso para o iPhone que permite desbloquear o telefone mesmo se você estiver usando uma máscara facial. O problema é que você precisa usar um Apple Watch para fazê-lo funcionar.

Antes de prosseguirmos, isso quase certamente ainda não está disponível no seu iPhone.

Está na versão beta do desenvolvedor iOS 14.5 no momento, então provavelmente será lançado como um beta público antes do lançamento completo - estimamos que estamos falando de semanas em vez de meses. É provável que a Apple ajuste o recurso para torná-lo mais eficaz como resultado do feedback.

Temos experimentado o recurso nos últimos dias, então aqui está nosso guia de como tudo funciona. Na maioria das vezes, você ainda desbloqueará da maneira normal, mas quando você tem sua máscara, ela é útil e pudemos acessar nosso telefone com êxito quando estávamos mascarados em uma loja.

Atualizaremos este artigo com quaisquer alterações assim que o recurso estiver publicamente disponível.

Estamos tendo que usar máscaras no momento e o problema é que o reconhecimento facial realmente não funciona com elas. Esse tem sido um problema particular com iPhones mais recentes (iPhone X, XS, XR, 11, 12) que dependem de Face ID.

É claro que os iPhones com Touch ID ainda serão desbloqueados da mesma maneira que sempre e, de fato, houve rumores de que a Apple iria reintroduzir o Touch ID de alguma forma em mais iPhones para combater esse problema (talvez no botão dormir / acordar como no iPad Air). No entanto, esta atualização deve acabar com esses rumores.

Agora, é possível registrar uma semelhança alternativa em seu iPhone e alguns usuários relataram ao Pocket-lint que conseguiram fazer com que seus telefones os reconhecessem, mesmo com uma máscara. Mas não é tão fácil assim, a Apple precisava encontrar uma solução alternativa.

Essa solução alternativa é usar um Apple Watch da mesma forma que você pode fazer com que o relógio desbloqueie um Mac (Preferências do Sistema> Segurança e Privacidade no macOS, se desejar configurá-lo).

O Face ID funciona exatamente como você esperaria com o novo software. Este é um comportamento semelhante ao uso do Apple Watch para desbloquear o Mac, que já está disponível há algum tempo.

Seu relógio precisará estar próximo ao iPhone. No entanto, a opção não será ativada automaticamente - você precisará ativá-la em Ajustes> ID Facial e Senha em seu iPhone.

Em Desbloquear com Apple Watch, haverá um botão para ativar o recurso. Obviamente, o Apple Watch em questão deve ser emparelhado com o seu iPhone para que funcione.

O recurso também exigirá que a atualização watchOS 7.4 seja instalada em seu Apple Watch - isso estará disponível para você no aplicativo Apple Watch assim que você instalar o iOS 14.5 em seu iPhone. Ele não será instalado automaticamente apenas porque você instalou o iOS 14.5 no seu iPhone.

Se você tiver o iOS 14.5 instalado, mas não o watchOS 7.4, o botão de alternância ficará esmaecido em Configurações> ID facial e senha, como você pode ver aqui:

Depois de configurado, há um conjunto específico de circunstâncias em que esse recurso será ativado.

O ID facial detecta uma máscara ou rosto parcialmente coberto, não um rosto inteiro.

Seu Apple Watch está em seu pulso e desbloqueado (então você inseriu a senha).

Você precisa ter uma senha ativada em seu relógio, caso ainda não tenha, e seu Apple Watch precisa ter a detecção de pulso ativada. Está ativado por padrão, mas pode ser desativado.

Depois de desbloquear seu telefone, o Apple Watch lhe dará algum feedback tátil para informá-lo que seu iPhone foi desbloqueado e será mostrado na tela também.

Há também um botão no qual você pode tocar para travar novamente o telefone no caso improvável de ele ser desbloqueado acidentalmente.

Esse processo também funcionará com o Apple Pay - portanto, você não precisa remover a máscara quando estiver no balcão. O preenchimento automático e as compras na App Store, iTunes Store e Safari ainda exigirão que você insira sua senha.

O novo recurso é parte de vários novos aprimoramentos que vêm no iOS 14.5 / iPadOS 14.5, incluindo atualizações para Siri, suporte para controladores de jogos Xbox e PlayStation de última geração e controles de rastreamento de aplicativos, permitindo que os desenvolvedores parem de rastreá-lo nos aplicativos. 5G global Dual SIM também é compatível.

Uma previsão minuto a minuto também está chegando ao aplicativo Meteorologia no Reino Unido, que já estava disponível nos EUA. Essa é a integração de parte do aplicativo Dark Sky que a Apple comprou no ano passado .

Além disso, no iPadOS 14.5 também há aprimoramentos para reconhecimento de manuscrito e Rabisco, incluindo suporte para português, francês, italiano, alemão e espanhol.

Escrito por Dan Grabham.