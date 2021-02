Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançou o Live Photo em 2015, com o objetivo de garantir que você nunca perca o momento perfeito ao tirar uma foto com seu iPhone .

Quando Live Photo está ativado, seu iPhone captura alguns quadros de vídeo antes e depois de você apertar o botão do obturador e seleciona automaticamente a imagem que considera a "foto principal".

Às vezes, porém, o que seu iPhone considera a foto principal, ou a melhor foto, nem sempre é o que você escolheria. Veja como editar ou alterar a imagem da Live Photo selecionada, bem como algumas outras dicas e truques para ajudá-lo a obter o máximo das Live Photos.

Se você segurou a tela em uma Live Photo para assistir a um momento capturado, pode ter decidido que há outra foto dentro dos quadros tirados que você deseja retirar, em vez daquela selecionada pela Apple.

Para editar a foto selecionada de uma Live Photo:

Abra o Live Photo no aplicativo Fotos Toque em Editar no canto superior direito Toque no ícone Live Photo na parte inferior da tela (três círculos dentro de cada um) Deslize pelas molduras dentro do Live Photo para escolher sua alternativa Pressione Criar Foto Chave Um pequeno ponto branco aparecerá acima da imagem original selecionada se você quiser voltar Toque em Concluído no canto inferior direito depois de escolher sua nova imagem

As Live Photos são fáceis de usar, mas existem algumas dicas e truques que o ajudarão a aproveitá-las ao máximo. Você também pode acessar nosso recurso completo de dicas e truques do Fotos da Apple para obter mais dicas gerais sobre como obter o máximo das suas fotos no iPhone.

Nem todas as fotos tiradas no seu iPhone serão Live Photo, mas é fácil encontrar as que são.

Vá para o aplicativo Fotos> Toque em Pesquisar no canto inferior direito> Digite Live Photos na barra de pesquisa na parte superior> Toque em Live Photos nos resultados> Ver tudo.

Se você quiser ativar as Live Photos ou desativá-las se não for um fã, isso também é fácil. Lembre-se de que as Live Photos funcionam apenas na proporção padrão - elas não funcionam para fotos quadradas, por exemplo.

Abra o aplicativo Câmera> toque no ícone Live Photos no canto superior direito. Quando a linha diagonal passa pelo ícone, o Live Photos está desativado. Quando não há linha diagonal, o Live Photos está ativado.

As Live Photos vêm com uma escolha de três efeitos: Loop, Bounce e Long Exposure. Todos os três permitem que você crie uma foto em movimento a partir do Live Photo. Você pode ler mais sobre os três efeitos, o que eles oferecem e como compartilhá-los em nosso recurso separado . Aqui está um guia rápido sobre como encontrar os efeitos:

Abra o aplicativo Fotos> Toque na Foto ao vivo que deseja transformar em uma foto em movimento> Deslize de baixo para cima na foto> Toque em Loop, Salto ou Exposição longa nas opções abaixo da imagem. Para alterá-lo de volta para Live Photo, siga os mesmos passos e toque em Live Photo.

Escrito por Britta O'Boyle.