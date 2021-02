Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os quatro modelos do iPhone 13 da Apple , que devem chegar na segunda metade de 2021, são rumores de que virão com uma lente de câmera ultra ampla atualizada.

De acordo com os analistas do Barclays Blayne Curtis e Thomas OMalley em uma nota de investidor compartilhada com a MacRumours , o iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max verão todos um sensor ultra largo com uma abertura f / 1.8 mais ampla.

Todos os modelos do iPhone 12 atualmente têm uma lente ultra grande angular com uma abertura de f / 2.4, então os modelos do iPhone 13 devem ser muito mais bem equipados para fotografia em pouca luz se os analistas estiverem certos, com a abertura mais ampla permitindo mais luz.

O boato corrobora um relatório anterior do analista da Apple Ming-Chi Kuo, que afirmou em novembro de 2020 que uma lente de câmera ultra grande angular atualizada com uma abertura f / 1.8 estava chegando aos modelos do iPhone 13, embora ele tenha especificado os modelos Pro em vez de todos quatro. Kuo disse que todos os quatro modelos serão atualizados em 2022.

Além disso, os analistas do Barclays disseram que o iPhone 13 Pro viria com a lente teleobjetiva atualizada do iPhone 12 Pro Max , realinhando os modelos Pro em termos de especificações.

Os modelos do Apple iPhone 13 - ou modelos do iPhone 12S, como também foram chamados - devem chegar em algum momento em setembro de 2021.

Você pode ler tudo sobre os rumores em torno dos modelos até agora em nosso recurso separado , mas como um resumo até agora, os tamanhos de tela devem permanecer os mesmos dos modelos do iPhone 12 e o recurso de estabilização de sensor do iPhone 12 Pro Max é dito estar chegando a mais modelos.

Escrito por Britta O'Boyle.